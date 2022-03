A linha 2023 do Fiat Mobi chega às concessionárias da marca com novidades, com destaque para a oferta do controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa para as versões Like e Trekking. Os preços do subcompacto partem de R$ 61.990. A opção de inclusão do ESC é um novo marco para a montadora italiana: pela primeira vez na história da empresa, todos os seus modelos podem ser equipados com esses equipamentos de segurança.

Todas as versões vêm de série com ar-condicionado, direção assistida, travas e vidros elétricos dianteiros, sensor de pressão dos pneus, airbag duplo e freios ABS com EBD. É possível incluir retrovisores elétricos, alarme, volante multifuncional com regulagem de altura e rodas de liga leve, além do istema multimídia UConnect, item de série na versão topo de gama Trekking. Com tela de 7 polegadas, ele oferece conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio.Também traz controle do sistema de som por meio de botões no volante multifuncional.

Conforme a Fiat, o Mobi também conta com barra estabilizadora na suspensão dianteira, combinada aos amortecedores de curso mais longo e molas de carga maior. O modelo entrega ainda maior força de tração nas rodas em primeira, segunda, terceira e quarta marchas, inclusive quando em ré. Também dispõe de ajuste do banco do motorista, 965 mm de espaço para cabeça do motorista e 1.340 mm entre os ombros dos passageiros.

O motor 1.0 Fire de quatro cilindros foi atualizado para atender a norma Proconve L7 e entrega 71 cv de potência com gasolina e 74 cv, com etanol. Conforme a montadora, ele pode rodar até 15 km/l com gasolina, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular. De acordo com a Fiat, essa eficiência é combinada com o maior tanque de combustível do segmento, de 47 litros, permitindo que o Mobi rode até 705 km sem precisar reabastecer.

Com cinco opções de cores, sendo uma delas a Cinza Strato (exclusiva para a versão Trekking), que estreou no SUV Pulse, o Mobi 2023 apresenta novos grafismos nos adesivos do capô, laterais e traseira. Traz também barras longitudinais de teto, teto bicolor, calotas escurecidas com desenho exclusivo; retrovisores com pintura “black piano”; maçanetas na cor da carroceria e tecidos exclusivos com costura laranja.