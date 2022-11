O brasileiro é apaixonado por carro esportivo e velocidade. É justamente o que entrega o Fiat Pulse Abarth, o primeiro SUV da marca do escorpião no mundo. Desenvolvido e produzido no Polo Automotivo da Stellantis em Betim (MG), o modelo está à venda por R$ 149.990. Equipado com o motor 1.3 Turbo T270 flex , 4 cilindros, de 185 cv e 27,5 kgfm de torque, o mesmo que equipa o Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Toro, o SUV compacto mais rápido do Brasil é capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima é de 215 km/h (etanol).

O Pulse Abarth é um esportivo de verdade e foi feito sob medida ao garantir uma experiência única de direção divertida, testada e comprovada no Autódromo de Tarumã, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Para tanto, o modelo recebeu mudanças para ficar realmente esportivo com novos freios, escalonamento de câmbio, calibração da direção elétrica e do motor, alterações nas suspensões, rodas mais largas e pneus, além de um sistema de exaustão que traz um ronco mais esportivo ao SUV.

O modelo não tem opcionais e traz de série itens como escapamento duplo esportivo, central multimídia de 10,1" com serviços conectados, paddle shifters, frenagem automática de emergência, freio de mão eletrônico com Auto Hold, wireless charger, comutação automática de faróis e alerta de mudança de faixa. Nas medidas, o Fiat Pulse Abarth tem 4,11 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,54 m de altura e 2,53 m de distância entre-eixos

Design

Ainda mais robusto, o Pulse Abarthtraz visual diferenciado com detalhes em vermelho, cor característica da marca, que estão na faixa lateral. O retrovisor e uma linha no para-choque dianteiro também seguem a mesma estética e cor. Chama atenção a quantidade de emblemas da Abarth no carro. Eles estão na traseira, na grade, nos para-lamas dianteiros, rodas e no volante.

Destaque também para a grade flutuante com abertura de ar, para-choque dianteiro mais baixo e largo. A Fiat Flag também está presente na grade. Já na parte de trás, traz exclusividade na antena shark super esportiva, a assinatura Abarth e um para-choque traseiro que reforça o DNA Abarth Racing com escapamento com ponteira dupla cromada de três polegadas e ronco característico da marca. O modelo traz ainda rodas de 17 polegadas, com tala de 7 polegadas e calçadas por pneus 215/50.

Já na parte de trás, traz exclusividade na antena shark super esportiva, a assinatura Abarth e um para-choque traseiro que reforça o DNA Abarth Racing com escapamento com ponteira dupla cromada de três polegadas e ronco característico da marca. O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Vermelho e Preto Volcano, com detalhes externos em vermelho. Já as opções em Vermelho Montecarlo possuem detalhes em cinza ou preto. O porta-malas tem capacidade de 370 litros.

Interior

Em sintonia com a exclusividade de seu DNA envenenado, o interior escurecido dá um toque especial. O símbolo do escorpião está presente em 13 pontos, como no encosto dos assentos, centro do volante, badge do painel, em uma etiqueta no câmbio e até na tampa do motor. Os bancos exclusivos em couro ecológico preto, o apoio de braço e o volante trazem costuras no tom vermelho, assim como a coifa do câmbio.

Há também uma faixa vermelha presente no painel e a letra "E" do nome Pulse no badge traseiro também vem nesse tom. Para completar, o console central possui aproveitamento máximo dos espaços, com diversos porta-objetos. Já o cluster digital é personalizável e traz a mesma estética esportiva Abarth.

Desempenho

Ao volante, o Pulse Abarth acelera firme, ganha velocidade muito rápido e freia forte. A direção é mais direta e precisa. O modo Poison, exclusivo da marca, deixa o carro ainda mais nervoso com resposta rápida e ativa a vetorização de torque, fundamental para a realização de curvas com o pé fundo no acelerador. Tanto é que se comportou muito bem em curvas de alta e em desvios com cones na pista. Além do modo Poison, o modelo oferece os modos normal com foco em esportividade e manual com a proposta de versatilidade.

Tudo isso facilitado com ótimo desempenho do motor Turbo 270 em sintonia com o câmbio automático de até seis marchas, que recebeu nova calibração deixando as trocas mais rápidas e esportivas. Para completar, a sonoridade do motor está mais esportiva e empolgante. O consumo no ciclo urbano é 10 km/l com gasolina e 6,8 km/l (etanol.) Já na estrada faz 12,3 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol). O tanque tem capacidade de 47 litros.

As suspensões trazem mais estabilidade e dirigibilidade com molas e amortecedores até 13% mais firmes. A suspensão dianteira ganhou nova geometria e barra estabilizadora de maior diâmetro disponível para maior estabilidade. Já a traseira tem eixo com maior rigidez à torção (+15%). A rolagem da carroceria ainda ficou 10% menor, o que ajudou a manter a altura elevada.

Segurança e tecnologia

Nos quesitos segurança e tecnologia, o Pulse Abarth. traz central multimídia de 10,1 polegadas com o Connect////Me e ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) com as seguintes funcionalidades: comutação automática de faróis, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência. Também possui freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold, airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros de série.

Também traz paddle shifters (câmbio borboleta), wireless charger (carregador por indução) para smartphones, cluster full digital 7" específico Abarth com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal, ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full led, faróis com acendimento automático, sensor de chuva com acionamento automático dos limpadores de parabrisa e Keyless Entry'n Go. Para completar, quando o cliente liga o veículo, há o welcome movement Abarth no cluster e na tela da central multimídia.

Leia também:

PoloTrack 2023 estreia por R$ 79.990 e aposenta o Gol

Peugeot e-2008 elétrico chega ao Brasil por R$ 259.990