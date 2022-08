Depois de revelar o nome, a silhueta e o design externo, a Fiat apresentou nesta quarta-feira (24) o interior do Fiat Fastback, o novo SUV cupé que será o topo de gama entre os carros de passeio da marca no Brasil. O lançamento está marcado para o próximo dia 14 de setembro.



Nas imagens do design do interno, destaque para as texturas, materiais e tons que mostram requinte do modelo. É possível ver que os bancos terão revestimento de couro e acabamento com desenho em baixo relevo.

O cockpit traz o conceito wrap around. Também se destaca o console central alto e funcional, que dá destaque à central multimídia no painel. A tecnologia chama atenção no Fiat Fastback. Além do sistema multimídia, o modelo ainda traz outros itens, como o painel de instrumentos totalmente digital, ar-condicionado digital e a estreia do freio de estacionamento eletrônico na gama Fiat atual.

O Fiat Fastback deverá ser equipado com motor 1.0 turbo flex de até 130 cv com câmbio CVT de sete marchas. Mas também deverá contar com motor 1.3 turbo flex com potência de até 185 cv e transmissão automática de seis velocidades na versão topo de linha.