Após revelar o nome Fiat Fastback, a montadora italiana divulgou teaser para mostrar o design externo do novo SUV cupê da marca, com destaque para a lateral. A imagem mostra uma silhueta mais alongada, capô maior e traseira levemente levantada próxima ao porta-malas, além das lanternas e faróis que invadem as laterais. O Fiat Fastaback, que será produzido em Betim (MG), deve ser lançado em outubro próximo.

A Fiat deverá posicionar o Fastback em uma faixa superior ao Pulse. Mais refinado e mais equipado, também será mais caro e terá os motores 1.0 turbo de 130 cv e 20,4 kgfm nas versões de entrada; e o 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kgfm nas mais caras, sendo o primeiro com o câmbio CVT e o segundo, com o automático de 6 marchas.

“Projetado pelo Design Center South America, o modelo mantém em seu DNA suas origens e reforça o caráter ítalo-brasileiro da Fiat. Dessa forma, o Fastback será um dos protagonistas no reposicionamento da marca no mercado. Conforme o lançamento se aproxima, outros detalhes do novo SUV serão revelados”, ressalta o comunicado da Fiat.