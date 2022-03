A Fiat revelou neste domingo (13), durante o Big Brother Brasil, o Pulse Abarth, um dos principais lançamentos da montadora programados para 2022. O SUV esportivo chegará ao mercado brasileiro no último trimestre deste ano. Não foram divulgados preços, motorização e outros detalhes, o que deve acontecer durante o ano. O vencedor do BBB 2022 ganhará o modelo como prêmio.

O Pulse Abarth será equipado com motor 1.3 turbo de até 185 cv e 27,5 kgfm de torque, o mesmo encontrado nos SUVs Compass, Commander, Renegade e na picape Toro. Ele será o primeiro modelo a ter a assinatura da divisão esportiva no Brasil e será comercializado por até 50 concessionárias Fiat, as quais terão uma área especial reservada para o SUV no showroom. Além disso, terão equipes de vendedores especializadas para o atendimento aos clientes.

No visual, destaque para os para-choques exclusivos, grade colmeia com o brasão do escorpião Abarth, rodas (aparentemente) de 18", luzes auxiliares na parte inferior do pára-choque, enquanto a traseira traz extrator de ar e dupla saída de escape. Na tampa do porta-malas está escrito Abarth em vez do tradicional Fiat por extenso. Chama atenção a pintura vermelha que está presente no friso inferior do para-choque dianteiro, capas dos retrovisores e no adesivo Abarth na base das portas. O teto ainda é pintado de preto, a mesma tonalidade do spoiler traseiro.

“Ano passado, mostramos o Pulse pela primeira vez no BBB, uma receita que deu certo e surpreendeu o público. Agora, além de revelar um novo modelo, também apresentamos a Abarth, uma marca que carrega história, legado e tradição, porém, até então, não era tão conhecida pelo brasileiro. Assim, não teria forma melhor de apresentá-la ao público que não fosse no BBB, o programa com maior audiência do país e nosso parceiro de longa data”, afirma Malu Antonio, gerente de Storytelling e Content da Stellantis para a América do Sul.