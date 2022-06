A Fiat lança a nova van Scudo, que chega às lojas no mês de agosto em duas configurações, Cargo e Multi, além da versão elétrica e-Scudo Cargo, que será importada da França. O furgão, que ficará posicionado entre o Fiorino e Ducato, é a versão da Fiat para o Peugeot Expert e Citroën Jumpy, com o mesmo porte e mudando basicamente a dianteira. A meta da marca é conquistar 10% do segmento de vans e furgões, que hoje emplaca aproximadamente 65 mil unidades por ano.

A pré-venda do novo Fiat Scudo já começou na rede profissional da Fiat, com as vendas iniciando-se no dia 1° de agosto nos mais de 200 pontos da marca (chamado de Fiat Professional) em todo o Brasil. O Fiat Scudo Cargo está à venda por R$ 187.490,00, enquanto a versão Multi é oferecida por R$ 192.490 e a e-Scudo Cargo por R$ 329.990. As pessoas habilitadas com a CNH de categoria B também podem conduzir o veículo.

Montado no Uruguai) o novo furgão da Fiat é construído sob a plataforma EMP2, a mais flexível da Stellantis, destinada para um veículo de carga e também para carro de passeio. Possui garantia de três anos ou 100 mil km nas versões com motor 1.5 turbodiesel. Na versão elétrica, além dos 3 anos (ou 160 mil km) do veículo, a garantia da bateria é de 8 anos.

As versões térmicas são equipadas com o novo motor 1.5 turbodiesel BlueHDI, de quatro cilindros, capaz de desenvolver 120 cv de potência a 3.750 rpm e 30,5 kgfm de torque a 1.750 rpm. O câmbio é manual de seis marchas, com tração dianteira. Há tanque auxiliar de Arla 32 para o veículo atender à nova legislação de emissões. Em relação ao consumo, o Fiat Scudo registrou no ciclo urbano 12,4 km/litro, segundo o Inmetro. A montadora ainda destaca a autonomia de 800 km na estrada quando está descarregada. O tanque tem capacidade para 69 litros. O modelo conta ainda com a função start/stop que contribui para a redução do consumo do combustível e traz menos ruído.

Versão elétrica

O e-Scudo , que será comercializado na versão Cargo, vem equipado com motor 100% elétrico de 136 cv de potência (100 kW) e 26,51 kgfm de torque. Porém, a autonomia é menor que no diesel: são 330 km de alcance, que pode variar entre 240 km e 290 km dependendo do uso quando estiver carregada. O furgão traz um conjunto de baterias de íons de lítio de 75 kWh, que pode ser recarregada em até 80% em 48 minutos (carga rápida). A velocidade máxima é de 136 km. Ele oferece um seletor de modo de condução, com três opções: Normal (para o melhor compromisso entre autonomia e desempenho); Eco (para otimizar o consumo de energia) e Sport (para priorizar o desempenho com potência e torque máximos).

Além de ter todos os itens da versão térmica, o e-Scudo ainda conta com central multimídia de 7” (com Apple Carplay e Android Auto), câmera traseira 180 graus, cluster digital com informações sobre nível de bateria, consumo, modo de condução e marcha engatada. Também possui volante elétrico hidráulico, freio de estacionamento elétrico e sistema de monitoramento da pressão dos pneus, além de sensores de chuva e luzes automáticas. Está disponível na exclusiva cor Cinza Artense ou Branco Banchisa.

Equipamentos

Em ambos os casos, o Fiat Scudo tem capacidade para 6.100 litros (ou 6,1 m³). O peso bruto total é de 3.225 kg para a versão térmica e 3.055 kg para a elétrica.O modelo é equipado com suspensão independente nas quatro rodas, que, de acordo com a montadora, filtra bem as imperfeições da pista, ponto importante tanto no transporte de pessoas quanto de cargas para mais segurança e conforto.

Com rodas de aço de 16" 215/65, é equipado de fábrica com ABS, três airbags (para motorista e passageiros), controle eletrônico de estabilidade, assistência em subidas, frenagem de emergência, volante com ajustes de altura e profundidade, faróis de neblina dianteiros, cintos de segurança de três pontos com ajuste de altura e faróis em halogênio com DRL.

O modelo traz ainda ar-condicionado, fecho centralizado das portas, parede divisória separando cabine do vão de carga (em função da segurança), computador de bordo, retrovisores externos elétricos, vidros elétricos com one touch, ajuste de assento "ergonômico" para altura, apoio lombar e de braço, controle de cruzeiro com limitador de velocidade e tomada 12v no compartimento de carga.

Garantia e manutenção

O novo furgão da Fiat possui garantia de três anos ou 100 mil km nas versões com motor 1.5 turbodiesel. Na versão elétrica, além dos 3 anos (ou 160 mil km) do veículo, a garantia da bateria é de 8 anos, algo que com certeza garante mais confiança para quem for adquirir a versão zero emissões.

Algo que ajudará as empresas é o custo operacional do furgão, que é o menor do segmento segundo a Fiat. A montadora divulga um plano de revisões com flexibilidade no pagamento, que conta com três opções e ainda pode ser personalizado de acordo com o que for melhor para o cliente.