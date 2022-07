Veículo mais vendido do Brasil, a Fiat Strada traz mais itens de série, novo detalhe no interior e nova cor na linha 2023. Os preços também subiram e, agora, partem de R$ 95.290 para versão Endurance Cabine Plus 1.4 Flex MT e chegam a R$ 125.990 na versão topo de linha Nova Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Flex AT.

Agora, toda a gama, desde a primeira versão até a topo, recebe uma atualização como parte do novo brand design: a inclusão da Fiat Flag nas etiquetas dos bancos (antes apenas as versões Volcano e Ranch possuíam). Outra mudança é o ar-condicionado digital automático nas versões Ranch e Volcano.

Além disso, a Volcano manual passa a ter Wireless Charger de série, que possibilita o carregamento do smartphone sem fios, presente apenas nas CVT até então. A Strada oferece o sistema multimídia com tela de 7 polegadas e espelhamento sem fios via Apple CarPlay e Android Auto.

A Strada MY23 ganhará também uma nova cor em ambas as versões citadas acima: o Cinza Strato, que estreou no Fiat Pulse. Assim, o cliente tem como opções na Volcano e Ranch o novo tom e ainda mais cinco possibilidades: Preto Vulcano, Vermelho Monte Carlo, Cinza Silverstone, Prata Bari e Branco Banchisa.

Preços e versões

Nova Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Flex MT - R$ 95.290

Nova Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex MT - R$ 101.990

Nova Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Flex MT - R$ 107.990

Nova Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex MT - R$ 112.990

Nova Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex AT - R$ 120.990

Nova Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Flex AT - R$ 125.990