Pioneira em inovações e líder de seu segmento no mercado automotivo brasileiro, a Fiat Strada traz mais uma novidade para a linha 2022 com a oferta do inédito câmbio automático CVT. A nova picape Strada automática CVT estreia em duas versões: Volcano, por R$ 111.990,que mantém a opção de transmissão manual, e na inédita topo de gama Ranch, por R$ 116.990. Ambas são equipadas com o motor 1.3 Firefly flex, que rende 107 cv e 13,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol ou 98 cv e 13,2 kgfm se o tanque estiver com gasolina. A garantia é de três anos.

A transmissão CVT oferece três modos de condução: modo automático, que prioriza a economia de combustível; modo manual, que permite a troca das marchas simuladas de forma manual através dos paddle-shifts no volante; e o modo sport, que oferece condução mais ágil, com ajustes mais responsivos e curtos.

Por fora, o novo modelo conta com novos skid plate cinza, para-barros, retrovisores em preto brilhante, logotipos Ranch no para-lama e na tampa da caçamba, estribos laterais, barras do teto longitudinais cinzas, capota marítima com a inscrição “Ranch” e novas rodas de liga-leve de 15” com pneus ATR para uso misto. Traz ainda faróis de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light), a grade com o Logo Script da marca no centro com a Fiat Flag à direita e o capô vincado, itens que também caracterizam a Nova Strada Volcano.

No interior, o painel ganha uma pintura em dois tons, com elementos marron ao redor do porta-objetos superior, contrastando com as saídas de ar em preto brilhante. O mesmo tom é usado na costura do volante de couro, na coifa do câmbio e nos bancos, que também usam revestimento marrom nas laterais e carregam a inscrição Ranch nos encostos. Já o painel de instrumentos conta com gráficos exclusivos da versão, e também há badges Ranch abaixo da central multimídia, tapetes e nas soleiras das portas.

Equipamentos

A Nova Strada com transmissão automática mantém o pacote de equipamentos da segunda geração: controle de estabilidade com assistente de partida em rampa e controle de tração avançado E-Locker (TC+) . Traz ainda altura livre do solo entre os eixos (de até 233 mm), ângulos de entrada acima de 23º e saída de obstáculos além de 28º entre os melhores da categoria, além de contar com a suspensão traseira de eixo rígido do tipo ômega.

Oferece ainda quatro airbags de série, sensores sonoros e câmera de ré faróis de neblina e sensor monitoramento da pressão dos pneus, direção com assistência elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro portas, volante multifuncional, retrovisores elétricos e quadro 3,5” de TFT.

Assim como nas demais versões com cabine dupla, a caçamba tem 844 litros de volume. Nas opções com câmbio automático, no entanto, a capacidade de carga teve uma redução de 50 kg em relação às versões com câmbio manual, e agora suporta até 600 kg.

Além do sistema multimídia de 7” - único do segmento a oferecer conectividade com Android Auto e Apple Carplay sem cabos - o modelo passa a oferecer Wireless Charger, para carregamento do smartphone sem fio. Um segundo conector USB permite aos passageiros do banco traseiro carregarem seu aparelho celular, ao mesmo tempo que aproveitam o amplo espaço e o fácil acesso graças às portas traseiras com abertura de 80º. Os assentos traseiros laterais também possuem fixação Isofix para cadeirinhas.