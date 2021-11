Quando a Nova Fiat Toro 2022 foi lançada em abril deste ano, destacamos que o que era bom ficou ainda melhor. A picape chegou com novo patamar tecnológico, design ainda mais moderno e mais conectada, mas a principal novidade está debaixo do capô – o inédito motor 1.3 16V turbo flex. O Sobre Rodas avaliou a versão completa Freedom Turbo 270 Flex AT, que é comercializada por R$ 151.500, mas é preciso esperar até três meses meses para receber a picape.

Então, vamos à cereja do bolo. Com o novo motor da família GSE turbo, a Toro turbo flex passou a ser a versão mais rápida da história do modelo, além de ter substituído o antigo e beberrão 1.8 flex aspirado. O novo motor 1.3 16V turbo flex gera 185 cv de potência com etanol e um torque de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis a partir de 1.750 rotações. O propulsor é acoplado à uma transmissão automática de seis marchas e tração dianteira, que garantem uma condução confortável e eficiente, deixando-a rápida nas acelerações.

Conforme a Fiat, a Freedom Turbo 270 Flex AT tem os seguintes índices de consumo: ciclo urbano: 9,4 km/l (gasolina) e 6,5 km/l (etanol), enquanto em rodovias, 10,8 km/l (gasolina) / 8 km/l (etanol. No teste realizado pelo Sobre Rodas, com gasolina no tanque, a picape fez em média 9,6 km/l na cidade, enquanto na rodovia a média chegou a 11,1 km/l. A capacidade do tanque é de 55 litros. Abastecido com gasolina, o modelo faz de 0 a 100 km/h em 11,2 segundos, e 11 segundos com etanol.

Se você quiser sentir a força do motor turbo, é só acionar o modo Sport. Neste caso, o câmbio retarda a troca de marchas e deixa o giro do motor subir um pouco mais, fazendo a Toro acelerar com vontade. Na prática, a picape parece um SUV ao volante, agora com desempenho um pouco mais esportivo. Na maior parte do tempo, o condutor sequer se lembra que há uma caçamba de quase 1.000 litros na traseira. Apenas na hora de manobrar, a Toro deixa a desejar por causa do diâmetro de giro compatível com o de picapes maiores. Ou seja, a Toro requer espaço.

A Toro tem bom acerto de suspensão, principalmente na traseira, que utiliza conjunto independente no lugar do tradicional eixo rígido e feixe de molas. O sistema de freios se mostra adequado para um veículo de quase 1,8 tonelada. Ela ainda conta com controles de estabilidade (ESP) e tração, assim como assistente de partida em rampa (Hilll Holder).



Design

No visual, a Fiat fez pequenos retoques na dianteira e, praticamente, manteve as laterais e a traseira sem alterações. Uma das peças novas na frente é o capô, que ganhou vincos pronunciados no meio, deixando a Toro com aspecto mais bruto. A versão Freedom traz frisos cromados no interior da grade que vão de encontro ao novo escudo com o nome Fiat em letras maiúsculas.

Não houve mudanças nos faróis e lanternas, mas trazem iluminação Full LED na versão. Além disso, o pacote opcional de segurança (ADAS) inclui ajuste automático do farol alto. Destaque também para os faróis diurnos, que agora mudam para a cor amarela quando se liga a luz de seta. A versão estada traz capota marítima de série. O item faz a caçamba de 937 litros da Fiat Toro virar quase um porta-malas gigante para viagens longas em família. Na traseira, a novidade é a placa no canto direito da tampa da caçamba com a inscrição Turbo 270 indicando que é equipada com o motor 1.3 turbo. O número é uma referência ao torque de 270 Nm (ou 27,5 mkgf).

Em compensação a Fiat não economizou no interior, que geralmente é deixado de lado em reestilização de meia-vida. Apenas a parte superior do painel, saídas de ar e porta-luvas foram mantidos. Agora uma nova faixa com cor contrastante cruza o console de ponta a ponta, e todas as versões têm quadro de instrumento digital.



Interior

A Fiat fez mudanças no interior. O painel foi todo redesenhado e recebeu materiais mais refinados. A picape também traz display de 7 polegadas que serve de quadro de instrumentos e é de série desde a versão de entrada Endurance 1.8 flex. Já a central multimídia tem uma tela maior de 8,4 polegadas que é de série a partir da Toro Freedom. O sistema é sofisticado e oferece espelhamento sem fio para celulares com as plataformas Android Auto e Carplay.

Essa nova multimídia usa um chip da operadora TIM que conecta a picape à internet por meio do serviço Fiat Connect Me. Assim, é possível ver a localização na tela do celular pelo aplicativo My Uconnect, bem como acessar dados do computador de bordo. Dá até para abrir e travar as portas à distância, ou ligar luzes e buzina para achar a Toro no estacionamento.

Incluindo os itens do pacote de Conforto e Conforto Plus, que custa pouco mais de R$ 7 mil, a Freedom avaliada traz bancos de couro com apoio de braço traseiro, TBM (conectividade sem fio com celulares), NAV (GPS integrado ao multimídia), carregador por indução no console central, AEB (frenagem autônoma de emergência), LDW (aviso de saída de faixa), AHB (comutação automática do farol alto) e sensor de estacionamento frontal.



Equipamentos

A Fiat Totro Freedom 1.3 16V Turbo Flex traz de série os seguintes equipamentos : painel digital de 7″, TC+ (Electronic Locker),leitor de pressão dos pneus (iTPMS), airbags laterais e de cortina, USB frontal (tipos A e C), USB traseiro, central multimídia de 7”, dois tweeters, espelhos externos com tilt down, comandos de áudio no volante, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travamento elétrico, alarme, desembaçador traseiro, banco do motorista ajustável, isofix, piloto automático, DRL (luz diurna) de LED.

E ainda sensor de estacionamento traseiro, porta escada, repetidor lateral, controles eletrônicos de estabilidade e tração, hill holder, revestimento de caçamba, rodas de liga leve de 17” (Superspoke), luz de iluminação da caçamba, lâmpadas traseiras de LED, entre outros.

A lista com os itens de série contempla ainda central multimídia de 8,4”, paddle shifters, câmera de ré, volante em couro, ar-condicionado digital dual zone, para-sol com iluminação, apoio de braço frontal, tapete, faróis full LED, roda de liga leve de 17 polegadas, barras longitudinais no teto, farol de neblina, capota marítima e maçanetas e espelhos na cor do veículo.