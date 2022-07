O presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo, apresentou nesta sexta-feira (1º/07) a nova estrutura do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford Brasil, sediado em Camaçari (Bahia), que trabalha integrado ao ecossistema global de inovação da montadora na criação das tecnologias que vão moldar o futuro da mobilidade. Com isso, os 1.500 funcionários, dos quais 500 contratados recentemente, atuam em projetos de ponta voltados ao futuro da mobilidade, como veículos elétricos, autônomos e conectados.

“A indústria automotiva global vive um momento de grande transformação e a Ford enxergou nesse cenário a oportunidade de ampliar nossa atuação com a exportação de serviços de engenharia para os principais mercados da Ford no mundo, aproveitando a criatividade, versatilidade e a sólida experiência em custos dos nossos profissionais”, afirmou Daniel Justo.

O Centro, que deve gerar uma receita de R$ 500 milhões este ano, é um dos nove da empresa no mundo e está entre os maiores e mais completos do Hemisfério Sul. Nos últimos meses, as demandas por serviço cresceram em volume e complexidade e, atualmente, 85% do trabalho é focado em projetos globais. Dentre os exemplos de projetos com participação do time brasileiro estão o desenvolvimento da nova linguagem de design dos futuros veículos elétricos da Lincoln, a implementação de tecnologias eletrificadas em modelos para o mercado global e o desenvolvimento das futuras gerações do sistema multimídia da Ford.

A equipe também é responsável pela criação e pelo aprimoramento de um terço das funcionalidades embarcadas nos veículos Ford ao redor do mundo, a exemplo do “One Pedal Drive” do Mustang Mach-E - que permite dirigir usando apenas o acelerador, sem acionar o pedal do freio - e da “Zone Lighting”, que controla as luzes externas da F-150, inclusive da Lightning, sua versão elétrica.

No desenvolvimento dos veículos autônomos, o conhecimento brasileiro é aplicado na adequação da carroceria para o posicionamento de sensores, radares e câmeras e para a padronização da sua instalação, bem como no projeto de seus sistemas de limpeza. E no campo de veículos conectados e desenvolvimento de software, destaque para os recentes projetos criados para o mercado brasileiro em conjunto com o time de Tecnologia da Informação, incluindo as novas funcionalidades conectadas da Transit, como a assistência técnica em conferência, o acompanhamento preventivo inteligente e os relatórios de indicadores para o negócio.

A Ford Brasil também investe em pesquisa, outra área essencial para o avanço da tecnologia e inovação, que já obteve o registro de mais de 70 patentes globais. Em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Bahia, a companhia possui um ecossistema de pesquisadores com mais de 200 profissionais distribuídos em 17 estados brasileiros que atuam em 120 projetos, a maioria voltada à conectividade, inteligência artificial e big data