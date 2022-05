A Ford iniciou a venda do Bronco Sport 2022 com um catálogo ampliado de cores e um ganho de 13 cv na potência homologada do motor EcoBoost 2.0. O SUV traz também espelhos com rebatimento elétrico de série e outra boa notícia é que manteve o preço em R$ 266.090 (base Brasília) na versão exclusiva topo de linha Wildtrak.

O Bronco Sport 2022 adicionou quatro novas cores na paleta - Vermelho Aurora, Marrom Batu, Cinza Dover e Azul Indianápolis. Agora, ele conta com um total de 11 opções de cores, que incluem também: Preto Astúrias, Cinza Torres, Branco Ártico, Prata Orvalho, Laranja Delhi, Azul Malacara e Azul Lyse, todas acompanhadas de teto e colunas em preto brilhante.

Na linha 2022, o motor EcoBoost 2.0 traz ajustes que elevaram a potência e o torque homologados para 253 cv a 5.500 rpm e 38,7 kgfm a 3.000 rpm, respectivamente. As mudanças incluem nova calibração do motor, alteração do comando de válvulas e do módulo eletrônico da bomba de combustível, igualando seus números ao da picape Maverick, que utiliza o mesmo motor.

O desempenho off-road é um dos principais atributos do utilitário esportivo, equipado com transmissão automática de oito velocidades, tração 4x4, diferencial traseiro blocante, sete modos de gerenciamento de terreno, rodas de 17”, pneus todo-terreno e o exclusivo piloto automático para trilhas.

Além de bancos parcialmente de couro com aquecimento, ele vem com 9 airbags, piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre, direção elétrica, faróis de LED com luz alta automática, sistema de entretenimento Sync3 com tela de 8 polegadas, conexão Apple CarPlay e Android Auto, som B&O e carregador sem fio para celular.