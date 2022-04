A Ford vai lançar a F-150 no Brasil em 2023, trazendo a picape grande que é líder de vendas nos Estados Unidos e ícone mundial para completar a sua linha no país. O anúncio foi feito por Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, durante a abertura da Agrishow, maior feira agropecuária do país, realizada em Ribeirão Preto, SP.

A picape já é vendida na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Equador e é o modelo que lidera o segmento de picapes grandes na América do Sul. Em seu estande na Agrishow a Ford exibe uma F-150 da versão Lariat, mas se trata apenas de um veículo de demonstração e que detalhes do modelo destinado ao Brasil serão divulgados mais próximo do lançamento.

A F-150 é o principal modelo da Série F, linha de picapes mais vendida dos Estados Unidos há 45 anos consecutivos e também o veículo líder de vendas do mercado norte-americano há 40 anos consecutivos. Hoje na 14ª geração, a picape se destaca pelas seguidas inovações introduzidas no mercado e pela tradição de força e qualidade. Em fevereiro deste ano, ela comemorou também o marco de 40 milhões de unidades produzidas.

“A F-150 vem para consolidar a nossa linha, ao lado da Ranger e da Maverick, e reafirmar a autoridade que a Ford construiu em picapes em todo mundo. É mais um exemplo de que nós vamos continuar a trazer para o consumidor brasileiro o que existe de mais avançado no mundo”, afirmou Daniel Justo.