A Ford lança na próxima semana a Ranger FX4, nova versão da picape que tem proposta aventureira, com visual exclusivo e perfil off-road, que diferencia também pelos equipamentos, esportividade e requinte no acabamento. Os preços e detalhes do modelo serão anunciados por ocasião do lançamento.

Na parte externa, destaque para santantônio, snorkel, funcional, faróis full-LED com máscara negra integrados à grade dianteira exclusiva, alargadores de paralamas, estribos laterais, adesivos alusivos à versão e molduras em plástico preto nos paralamas

O interior traz bancos com revestimento em couro, costuras vermelhas e o logotipo FX4 estampado nos encostos, de aparência refinada e esportiva. Como toda a linha Ranger, a FX4 vem com o sistema de conectividade FordPass que permite vários comandos remotos pelo celular, como partida, climatização, travamento e destravamento de portas e localização, além de alertas de alarme e de funcionamento do veículo.

Sob o capô, a nova Ford Ranger FX4 terá o mesmo motor 3.2 turbodiesel de 5 cilindros de 200 cv e 470 Nm que equipa as configurações topo de linha da picape. O câmbio será o automático de 6 marchas e a tração 4x4. De acordo com a Ford, mais informações sobre o modelo serão divulgadas brevemente.