Capacitar pessoas de baixa renda para atuar no mercado de tecnologia, viabilizando o seu acesso a empregos qualificados. Este é o objetivo do programa de responsabilidade social Ford Enter, que foi lançado pela montadora durante a apresentação do Ford Academy, um novo espaço multifuncional, em convênio com o Senai-SP, que serve como centro de difusão de novas tecnologias, serviços, treinamento, experiência do consumidor e relacionamento com os parceiros da marca.

O Ford Enter irá oferecer 200 vagas no programa em 2023. O curso será totalmente gratuito e não irá exigir conhecimento prévio de tecnologia. Em seis meses, os alunos vão participar de 440 horas de aulas presenciais ministradas por professores do Senai-SP. Além da formação em front-end, porta de entrada no mercado de tecnologia, o cronograma inclui, por exemplo, aulas de inglês técnico e lógica. Os alunos terão ajuda de custo em torno de R$ 350 para alimentação e transporte, além de suporte pedagógico e assistência social.

Os pré-requisitos para participar são ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, renda familiar de até quatro salários mínimos e morar na região metropolitana de São Paulo. Os estudantes receberão um certificado no final do curso e alguns serão selecionados para uma etapa adicional de aprendizado. Também terão ainda apoio de um time de especialistas na busca de oportunidades de trabalho e preparação para entrevistas.

“A educação é a principal ferramenta para o acesso a empregos de qualidade. Com o programa Ford < Enter >, vamos dar nossa contribuição para que pessoas de baixa renda tenham a oportunidade de acesso a vagas qualificadas no mercado de trabalho, obtenham mobilidade social e econômica e alcancem o sonho de ter uma vida melhor”, afirma Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul.

Ford Academy

“O Ford Academy é um grande centro de difusão de novas tecnologias, um ecossistema onde vamos compartilhar esse conhecimento com parceiros de todas as áreas, formar novos talentos, desenvolver soluções para o futuro e avançar na inovação com foco no consumidor”, afirmou Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, ao apresentar a novidade.

O novo centro multifuncional da Ford dá assistência aos consumidores, às concessionárias e capacita profissionais da montadora e da rede em tecnologias atuais e do futuro, como veículos híbridos e elétricos, dispondo de um espaço dedicado à eletrificação. Conta com salas de aula, estações para prática de novas tecnologias, sala de protótipos para futuros lançamentos, salas de reunião, além de ser a sede da Central de Engenharia de Serviços e Conectividade Ford.

No total, o local oferece mais de 90 cursos com 400 horas de conteúdo. Os treinamentos são ministrados em sua maioria por professores do SENAI-SP com dedicação exclusiva, com o mesmo conteúdo que a Ford oferece globalmente. Além de capacitação técnica, há treinamentos comportamentais em vendas e pós-vendas, relacionamento com o cliente e ferramentas digitais.

O Ford Academy abriga ainda a Central de Engenharia de Serviços e Conectividade, com diferentes núcleos que trabalham para facilitar a vida do cliente. Um deles é o Acompanhamento Preventivo Inteligente, com profissionais que monitoram os dados dos veículos conectados dos clientes que permitiram seu compartilhamento, e entram em contato proativamente para orientar na solução de alertas do veículo. Outra área é o Centro de Assistência Técnica, que dá suporte aos técnicos da rede para o atendimento de veículos em serviço. Já o time de Engenharia de Serviços é dedicado ao desenvolvimento de acessórios, literatura técnica, ferramentas, softwares e equipamentos de diagnóstico para futuros lançamentos.