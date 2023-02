A Ford inicia nesta terça-feira (14) a pré-venda da picape F-150, que será comercializada em duas versões: Lariat FX4 por R$ 470 mil e a Platinum, por R$ 490 mil. Inicialmente será oferecida aos clientes Ford. A propósito, será uma unidade por CPF. Na quinta-feira, dia 16, será a vez dos demais clientes.

A reserva deve ser paga em até 7 dias. Para garantir a compra, é preciso pagar um sinal de 10% do valor do veículo, ou seja R$ 47 mil para a Lariat e R$ 49 mil para a Platinum. As primeiras entregas serão feitas entre maio e junho.

As duas versões da F-150 se diferenciam na proposta visual e no pacote de itens de série. A F-150 Lariat traz detalhes, como grade e rodas, em preto, e interior em marrom. A F-150 Platinum aposta nos cromados. Entre os itens de série, a versão se diferencia com o sistema de som com 18 alto-falatntes (contra 8 da Lariat) e uma mesa de trabalho retrátil em seu interior.

As duas versões da picape são equipadas com motor 5.0 V8 aspirado, da família Coyote, com potência de 405 cv a 6.000 rpm e 556 Nm a 4.250 rpm, transmissão automática de 10 marchas. Traz sistema de tração 4x4, pacote off-road FX4 e oito modos de condução.

Abastecida com gasolina, faz 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Por isso, a montadora trocou o tanque de 80 litros por um de 136 litros, que deu à picape um alcance superior a 1.000 km, permitindo longas percursos. É o mesmo do Mustang, o que muda para ter menos potência, com 405 cv e 56,7 kgfm de torque, é o sistema de escapamento e admissão para a F-150.v

Há 41 anos, líder de vendas nos Estados Unidos a Ford F-150, a picape mais famosa do mundo, está em sua 14ª geração e chega ao Brasil com pacote completo de equipamentos para concorrer diretamente com a Ram 1500 e em breve com a Chevrolet Silverado, além de outros modelos importados.

Estilo

A frente com capô elevado, a grade ampla e as rodas de 20” calçadas com pneus all-terrain Hankook 275/65 R20 reforçam a robustez da picape. O conjunto óptico de LED, com farol alto automático e conversão dinâmica em curvas, cria uma assinatura que garante fácil identificação da picape mesmo em ambientes escuros.

A versão Lariat FX4 tem acabamento escurecido nas rodas, grade, maçanetas e retrovisores e o nome estampado na traseira (sem adesivos). Já a Platinum entrega um pacote voltado para o luxo e refinamento, com itens cromados de acabamento brilhante ou acetinado. O aplique metálico na tampa da caçamba traz em destaque o nome da versão.

A Ford F-150 mede 5,880 m de comprimento, 2,090 m de largura, 1,960 m de altura e 3,675 m de entre-eixos. O vão livre do solo é de 238 mm, o que justifica um estribo lateral fixo na Lariat e elétrico na Platinum. A capacidade de reboque é de 3.515 kg.

A caçamba, líder em capacidade, tem tampa com acionamento elétrico para abertura e fechamento, escada de acesso, tomada de 110 volts, iluminação em LED e proteção do tipo “spray-in”, mais durável e resistente. Na caçamba, são 1.700 mm de comprimento, 1.520 mm de largura e 530 mm de altura, com 550 mm de comprimento da tampa, com abertura e fechamento elétrico e uma escada. Retrátil, ajuda na hora de subir no compartimento, que leva 728 kg na Lariat e 681 kg na Platinum, ou 1.370 litros.

O DNA de Raça Forte está presente na F-150 com chassi de aço e cabine e caçamba feitas com quatro ligas diferentes de alumínio de alta resistência, usadas também em aplicação militar.

Interior

No interior, a F-150 traz duas telas de 12" para painel de instrumentos e para a nova multimídia SYNC 4. Uma tela para o quadro de instrumentos com grafismo moderno e outra com o sistema de infoentretenimento. Android Auto e Apple CarPlay são conectados sem fio. O Sync 4 tem comandos por voz, processador duas vezes mais potente, interface melhorada e manual do proprietário completo em formato digital.

A F-150 Lariat conta com detalhes em tom avermelhado no painel, nas laterais e no console. A versão Platinum traz detalhes e costuras dos bancos em tom terroso,

Também traz ajuste elétrico com memória para os bancos, volante (altura e profundidade) e pedais. O assento traseiro pode ser facilmente rebatido para acomodar bagagens e, abaixo dele, há um prático compartimento de 55 litros com chave. Os bancos têm acabamento em couro. Também traz teto solar panorâmico e uma plataforma de trabalho no console central na Platinum.

O sistema de som é o Bang & Olufsen. Na versão Lariat FX4, são 8 alto-falantes e amplificador e na Platinum, 18 alto-falantes, incluindo os encostos de cabeça. Os clientes também poderão conectar o carro pelo celular com o FordPass Connect.

A F-150 Lariat é disponível em seis cores expressivas: vermelho Zadar, cinza Torres, preto Orvalho, cinza Avalanche, preto Vesúvio e branco Nur. E a versão Platinum conta ainda com mais duas opções: cinza Glasgow e azul Mônaco..

Tração

A tração pode ser 4x2, 4x4 Automático sob demanda, 4x4 High (que mantém a tração nas quatro rodas) e 4x4 Low (que bloqueia o diferencial traseiro para pisos mais difíceis de transpor). Segundo a Ford, a picape F-150 tem amortecedores otimizados para uso off-road, suspensão dianteira independente tipo Double Wishbone e suspensão traseira com eixo rígido e feixe de molas. O sistema Drive Mode e a transmissão permitem vários tipos de condução.

No modo Eco, a F-150 roda só no 4x2. No modo Esportivo, também é só 4x2, porém com respostas mais agressivas em baixas rotações e marchas mais longas. O modo Escorregadio aciona o 4x4 com torque mais suave. No modo Neve/Areia entra o 4x4 AWD e o mapa do acelerador é redefinido para fornecer maior torque em rotação mediana.

A F-150 tem oito modos de condução: Normal, Eco, Esportivo, Escorregadio, Neve intensa/Areia, Lama/Terra, Rocha/Avanço lento e Rebocar/Transportar. Eles alteram parâmetros como trocas de marcha, aceleração, peso da direção e controle de estabilidade e tração para oferecer a melhor resposta em cada situação.

Segurança

O conjunto de segurança da F-150 é o mais completo da categoria, a começar pelos oito airbags (dianteiros, laterais, de cortina e de joelhos dianteiros). Suas tecnologias de assistência ao motorista incluem: piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização na faixa,

Traz ainda assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de descida, sistema de monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, câmera traseira com detecção de objetos e os exclusivos assistentes de manobras evasivas e cruzamentos.

