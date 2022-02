Com a proposta de ser uma picape inovadora ao oferecer conforto, tecnologia e dirigibilidade de um SUV, a Ford lançou oficialmente nesta terça-feira (15) a Maverick 2022, que já está à venda por R$ 239.990,00 nas concessionárias da marca. Ela é tão especial que ganhou uma configuração exclusiva para o mercado brasileiro. Trata-se da versão topo de linha Lariat FX4, de perfil esportivo e off-road, mas com atributos para atrair tanto os fãs de aventura quanto os clientes que buscam um veículo de uso predominantemente urbano.

Antes do lançamento, o Sobre Rodas testou por quatro dias a picape produzida no México, que não deixa de ser concorrente da Fiat Toro, comparação descartada pela Ford ao deixar bem claro que a picape inaugura novo segmento. Por onde passou nas ruas e avenidas de Goiânia, a picape Maverick chamou atenção pelo design e interior, além, é claro, de provocar indagações sobre tecnologia, motor e preço. Também não teve como fugir dos “paparazzi”.

Design

O design frontal da Maverick é inspirado na picape Ford F-150. Destaque para os faróis de LED em formato C invertidos com acendimento e luz alta automáticos, unidos por uma barra dupla horizontal. As grandes lanternas traseiras exibem grafismo semelhante. As rodas de liga leve de 17 polegadas, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli. A propósito, de perfil, nota-se a roda traseira mais afastada e o vão livre do solo de 218 mm deixando-a mais baixa.

A caçamba, que tem capacidade de carga é de 617 quilos e volume de até 943 litros, traz abertura convencional (para baixo), porém com pinos extras para que o condutor da Maverick possa modificar o ângulo de fechamento da tampa. A picape chega equipada com bocal e pré-instalação elétrica para engate de reboque, que possibilita o aproveitamento máximo da capacidade de carga como padrão. A Maverick pode rebocar até 499 quilos.

O entre-eixos da Ford Maverick mede 5.076 mm, possibilita uma direção mais confortável e garante maior espaço interno. A picape tem 5.073 mm de comprimento, 2.134 mm de largura e 1.733 mm de altura. O vão livre do solo é de 218 mm. Caso precise transpor áreas alagadas, a capacidade de imersão é de 450 mm. A suspensão é bem calibrada. Na dianteira é independente, McPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora. Na traseira, independente, Multilink com molas helicoidais e barra estabilizadora.

Interior

Por dentro, a Maverick oferece espaço e conforto de um SUV para todos os ocupantes. O painel e as portas trazem acabamento de boa qualidade e também um jogo de cores e texturas que deixam o interior com mais estilo. Em todos os espaços nota-se a preocupação com o uso funcional, trazendo soluções criativas como o compartimento sob o banco traseiro para guardar objetos em viagens e no dia a dia.

O painel digital, o volante multifuncional, o console, os bancos com acabamento em duas cores e a tela multimídia de 8 polegadas são outros itens diferenciados da cabine. O câmbio é acionado por meio de um botão giratório no console central.

Multimídia

A central multimídia da Maverick traz o sistema Sync com tela touch-screen de 8 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, comandos de áudio e voz no volante, Bluetooth, rádio AM/FM, seis alto-falantes e quatro entradas USB tipo A e tipo C (2 dianteiras e 2 traseiras). O painel de instrumentos tem tela colorida de 6,5 polegadas.

Como os demais modelos da marca, o Ford Maverick tem conectividade de série com o aplicativo FordPass Conect, que coloca informações e comandos remotos na palma da mão para facilitar a vida do usuário e criar uma interação completa com a picape. Ele oferece o status remoto do veículo pelo celular (nível do combustível, odômetro), travamento e destravamento remoto, partida remota com acionamento do ar-condicionado, partida remota agendada, sistema de localização do veículo, alerta de acionamento do alarme e alertas de funcionamento do veículo.

Motor

A nova picape Maverick é equipada com o motor 2.0 Turbo EcoBoost GTDI, a gasolina, que rende 253 cv de potência e 38,7 kgfm de torque. Ele é acoplado o à transmissão automática de oito velocidades e tem tração integral. É o mesmo motor do Ford Bronco, SUV que a montadora começou a vender no Brasil desde o ano passado. O conjunto motriz entrega excelente desempenho e aceleração rápida, mas silenciosa, quase imperceptível na cabine.

A picape faz de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos e sua velocidade máxima é de 175 km/h. Conforme a Ford, o consumo é 8,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada. No teste, conseguimos atingir 8,3 km/l em trechos urbanos. O tanque tem capacidade de 67 litros.

Segurança

Entre os itens de segurança, estão sete airbags, assistente de pré-colisão com frenagem de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, controle eletrônico de estabilidade e tração, farol alto automático, câmera de ré, controle automático de descidas, assistente de partida em rampa e assistente de frenagem pós-colisão.

Traz ainda controle monitoramento de pressão dos pneus, alarme perimétrico com imobilizador, cintos de segurança de três pontos com ajuste de altura e pré-tensionadores na frente, ganchos Isofix; 3 alças de segurança dianteira e traseiras e protetor inferior de metal.

Equipamentos

Na parte externa, a Maverick traz adesivos esportivos FX4, travas elétricas das portas e da caçamba, retrovisores elétricos com repetidor de seta, pré-instalação de engate para reboque com conector de quatro pinos e chicote, caçamba com protetor, dois compartimentos de carga acima das rodas nas laterais, ganchos de fixação para reboque e abridor de garrafas.

No interior, a picape tem uma extensa lista de equipamentos: ar-condicionado automático digital de duas zonas, chave com sensor de presença, acesso inteligente e partida sem chave (FordPower), abertura das portas por código sem chave (Keypad), volante revestido em couro com ajuste de altura e profundidade bancos com revestimento premium ActiveX, bolsos, porta-revistas, ajuste elétrico de 8 posições (incluindo lombar) para o motorista e ajuste manual de 6 posições para o passageiro, bagageiro sob o banco traseiro, câmera de ré, vidros elétricos com abertura e fechamento a um toque, vidro elétrico da caçamba; seletor de marchas rotativo (E-Shifter), para-brisa acústico, console central com porta-objetos e descansa-braço e tomada de 12 V na traseira.

Acessórios

Caso você queira incrementar ou personalizar a picape, a Ford oferece 18 acessórios: capota rígida elétrica, capota rígida manual e capota marítima; Santantônio, sensor de estacionamento, ponteira de engate, chicote elétrico do engate, assistente de descida da tampa da caçamba e suporte para bicicleta.

Outros destaques são o extensor/divisor de caçamba, caixas organizadoras, estribos, alargador de paralama, entrada de ar do capô e aerofólios da cabine e da porta traseira.

A Maverick tem uma paleta de cores exclusiva, com dez opções que realçam o seu perfil esportivo: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Malacara, Azul Lyse, Azul Indianápolis, Cinza Torres, Cinza Dover, Prata Orvalho, Branco Ártico e Preto Astúrias.