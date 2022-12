A Ford Maverick Hybrid, a primeira picape híbrida do Brasil, será lançada no primeiro trimestre de 2023, com a promessa de fazer quase 18 km/l na cidade. O modelo foi mostrado pela primeira vez no país nesta quarta-feira (30) durante a inauguração do Ford Academy, no Senai Ipiranga, em São Paulo (SP). A picape híbrida será o primeiro de três carros eletrificados que a Ford irá lançar no Brasil em 2023. Os outros dois são o Ford Mustang Mach-E e o Ford E-Transit, ambos somente elétricos.

Produzida no México, a picape Maverick Hybrid deverá ser equipada com o motor 2.5 a gasolina de 164 cv e 21,4 kgfm de torque e com um motor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm. O sistema híbrido combinado deve entregar 193 cv de potência. O câmbio é do tipo eCVT,com tração dianteira.Terá suspensão traseira independente e deve vir na versão Lariat.

Segundo a Ford, a picape pode fazer até 17,9 km/l na cidade e 14 km/l na estrada, além de poder rodar mais de 800 quilômetros com um tanque de combustível . Já a bateria tem 1,1 kWh. A capacidade de carga é de 689 kg e o peso fica em 1.666 kg - quase 30 kg a mais que a versão Lariat FX4.

O modelo terá central multimídia com tela de 8 polegadas, 7 airbags, freios a disco, rodas de liga-leve de 18 polegadas e Ford Pass Connect. Terá ainda faróis full-LED, alerta de colisão com frenagem automática, painel de instrumentos com tela de 6,5 polegadas, chave presencial, partida por botão, Android Auto e Apple CarPlay e vidro traseiro elétrico na caçamba entre os principais itens.