O Ford Mustang Mach 1, um ícone da indústria automotiva mundial, é um sonho de consumo de muitas pessoas que gostam de carros esportivos, principalmente os fãs de velocidade e potência. O belo design e o ronco forte do motor V8 Coyote 5.0 do super esportivo chamam atenção. Na pré-venda do modelo, realizada em abril deste ano, não deu para quem quis. O lote inicial de 80 unidades se esgotou em apenas 24 horas, o que levou a Ford a providenciar novos lotes. Na oportunidade, foi lançado por R$ 499.900. Contudo, por causa da disparada do dólar, o preço atual é R$ 545 mil para fazer pedido e entrar na lista de espera. O que não é problema para quem tem dinheiro e quer realizar o sonho de tê-lo na garagem, ou melhor, nas ruas e, se possível, nas pistas.

O Sobre Rodas testou a quarta geração do clássico batizado em homenagem à medida padrão da velocidade do som - Mach 1. Foi uma mistura de emoção e prazer dirigir o modelo do “muscle car” nascido para as pistas, mas também um carro agradável para uso na cidade, em baixo giro. Dirigimos o superesportivo em trechos urbanos e no Autódromo de Goiânia, onde colocamos à prova a potência do motor V8 Coyote 5.0, bem como várias melhorias que herdou de versões mais radicais do cupê, que proporcionaram aumento de potência, aerodinâmica refinada e tecnologias avançadas voltadas para a performance.

Além de suspensão adaptativa MagneRide e freios Brembo, ele tem a barra antitorção e o sistema de indução de ar “open air box” do Mustang Bullitt. O coletor de admissão, corpo de borboletas, sistema de arrefecimento do motor e radiador da transmissão são do Shelby GT350. Já o escapamento, difusor traseiro, braços e buchas da suspensão traseira e sistema de arrefecimento do diferencial traseiro são do Shelby GT500. Também é o primeiro Mustang conectado, com o aplicativo FordPass para acesso remoto a funções do veículo.

Motorização

O motor Coyote V8 5.0 do Mustang Mach 1 conta com uma calibração exclusiva que gera um ganho de 17 cv, entregando potência de 483 cv (a 7.250 rpm) e torque máximo de 56,69 kgfm (a 4.900 rpm). O propulsor é acoplado a transmissão automática de dez velocidades com opção de trocas manuais, que acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

A agilidade do Mach 1 impressiona. Com a nova calibração do motor e da transmissão e o novo conversor de torque, que torna as trocas mais rápidas e precisas, tanto para cima como para baixo, ele tem um desempenho incomparável na pista e exibe um comportamento dinâmico fora do comum.

Dirigir o Mustang Mach 1 traz uma sensação única de potência e controle. Para isso contribuem os sete modos de direção – Normal, Esportivo, Esportivo+, Pista, Drag, Neve/Molhado e My Mode –, que adaptam as configurações do veículo para extrair o melhor desempenho em cada condição de pista. Com um comando no painel, eles variam os parâmetros de velocidade, da troca de marchas, resposta do acelerador, atuação dos freios ABS, controle de estabilidade, ajuste da direção, suspensão adaptativa e ruído do escapamento.

O escapamento é um capítulo à parte. Com ajuste de válvula ativo, ele oferece quatro níveis sonoros: silencioso, normal, esportivo e pista. O modo silencioso pode ser agendado, por exemplo, para não incomodar os vizinhos de manhã. Nos modos esportivo e pista o som fica mais encorpado.

E o consumo, você deve estar curioso. Claro que é alto, mas nem tanto para um carro que tem um motor de 483 cv. De acordo com o Inmetro, o Ford Mustang Mach 1 faz 6 km/l na cidade e 9 km/l na estrada, mas pode chegar a 10 km/l. Na média, cidade/estrada e pista fez 7,1 km/l.

Design

No visual, a frente traz uma nova grade com o emblema do cavalo no centro e dois grafismos redondos que remetem aos faróis auxiliares do modelo 1969. Destaque para a faixa preta com friso colorido no capô e nas laterais. São 8 opções de cores e dependendo da cor escolhida, a faixa preta é acompanhada de outra, mais fina, na cor laranja ou branca.

O para-choque também tem desenho exclusivo, com um novo difusor inferior e duas entradas de ar laterais para suprir os novos radiadores. As rodas de 19 polegadas com acabamento cinza deixam à mostra os freios Brembo. Os pneus são 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira.

Na traseira, chama a atenção o novo aerofólio de perfil discreto, bem como o difusor com recortes triangulares e as quatro ponteiras de escapamento integradas, trazidos do Shelby GT500. As lanternas são interligadas por uma faixa preta, com a assinatura Mach 1 no centro,.A esportividade das linhas é realçada pelo trabalho de refinamento aerodinâmico, que faz o carro parecer “colado” ao chão e resultou em uma melhora de 22% no “downforce”..

Interior

O Mach 1 tem um interior esportivo e requintado com bancos de couro com design personalizado. A cabine em estilo cockpit, com forte influência aeronáutica, é focada na ergonomia. Os comandos na direção e no painel, o painel de instrumentos digital de 12 polegadas, o câmbio e o console central contribuem para essa sensação de fuselagem de avião, inspirados em velocidade. O painel de instrumentos também permite ao motorista personalizar a iluminação em sete cores e mostradores.

O Mach 1 é o primeiro Mustang conectado da América do Sul, equipado com o sistema FordPass Connect que dá acesso a informações e comandos do veículo pelo celular. Tem central multimídia SYNC 3 com navegação e comando de voz, que permite fazer e receber ligações sem tirar a mão do volante, além de conexão com Apple CarPlay ou Android Auto. O sistema de áudio premium da Bang & Olufsen, com 1.000 W de potência, traz 12 alto-falantes e subwoofer de 8 polegadas.

No quesito segurança, o Mach 1 tem freios dianteiros Brembo de 15” com pinças de alumínio, seis pistões de 36 mm e pastilhas desenvolvidas para as pistas. Também é equipado com alerta de colisão com detecção de pedestres e frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de fadiga.

É equipado com oito airbags (frontais, de cortina, joelhos e tórax), controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré com sensor de estacionamento, farol alto automático, sensor de chuva e monitoramento individual de pressão dos pneus.