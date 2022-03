A Ford segue determinada em sua estratégia de oferecer opções na sua linha de picapes para todos os gostos, bolsos e perfis de consumidores. A Ranger acaba de ganhar sua sétima versão com o lançamento da FX4, que tem pegada aventureira e esportiva, mas oferecendo conforto, requinte, tecnologia e melhor nível de equipamentos. A novidade já está à venda por R$ 288.990 e as primeiras unidades chegam a partir do próximo dia 20 às concessionárias da marca. O preço já está dentro das novas regras de IPI reduzido no setor de veículos, anunciado recentemente pelo governo federal.

Com a Ranger FX4, nomenclatura que estreou no Brasil com a picape Maverick, a Ford oferece acabamento no mesmo nível da XLT (logo abaixo da topo de linha Limited). “O consumidor mudou. Identificamos um consumidor que quer uma picape off-road, mas quer um veículo mais harmônico, mais elegante e mais diferenciado”, afirmou Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul. O modelo já tem uma versão nesse nicho, a Storm, mas seu nível de sofisticação e acabamento não é tão completo quanto a FX4.

Cerca de 60% das vendas da Ranger atualmente são de versões de uso pessoal. Em 2012, a Ford Ranger, que é produzida na Argentina, tinha apenas 9,4% de participação no mercado de picapes médias e fechou em 2021 com 15,2% de participação na categoria. Ao todo, são sete versões comercializadas: XL, XLS, XLT, Limited, Storm, Black e FX4.

Design

A Ranger FX4 tem um visual agressivo com o mesmo DNA Raça Forte visto na F-150 e na Maverick. Ao descartar os detalhes cromados, a Ford utiliza o preto brilhante que está presente na grade frontal, no aplique inferior do para-choque dianteiro, na capa dos espelhos retrovisores externos, abertura da caçamba e também no acabamento do pára-choque traseiro.Traz ainda iluminação diurna (DRL) de LED e os faróis têm projetores de LED e com máscara negra. As lanternas traseiras também utilizam máscara escurecida.

A identificação da versão está presente nas portas e em alto relevo na tampa da caçamba. As caixas de rodas têm alargadores de plástico em preto fosco que acompanham o tom dos estribos. O santantônio tubular, exclusivo e funcional, dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Outra novidade é a estreia de dois novos acessórios: um snorkel funcional com desenho que acompanha as formas da picape e caixas organizadoras fechadas com chave instaladas nas laterais da caçamba.

As rodas de liga leve (exclusivas) são de 18 polegadas e os pneus todo terreno Pirelli Scorpion 265/60 ATR (50% on-road e 50% off-road). Quem quiser enfrentar trilhas mais pesadas pode optar pelas rodas de 17 polegadas com pneus 265/65 R17 Pirelli Scorpion ATR (desenvolvidos para a Storm), que custam R$ 2.000 e focam em quem quer ainda mais capacidade off-road. Seis cores para carroceria estão à disposição do cliente: Vermelho Toscana e Vermelho Bari, e outras mais tradicionais: Prata Geada, Branco Ártico, Preto Gales e Cinza Moscou.

Interior

O interior da nova picape é requintado e exclusivo, incluindo bancos de couro premium com costuras vermelhas e o emblema FX4 em relevo nos encostos. O mesmo acabamento é visto na alavanca do câmbio e no descansa-braço central. Outro detalhe que chama a atenção é o aplique com acabamento escuro brilhante no painel em frente ao passageiro, no volante e nas molduras das maçanetas internas.

A FX4 traz de série bancos em couro com regulagem elétrica para o motorista, ar condicionado automático com duas zonas, retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, rebatimento elétrico dos retrovisores, central multimídia SYNC 3, painel de instrumentos com tela digital configurável e o Fordpass Connect, que proporciona, por meio de um aplicativo para smartphones, uma série de ações remotamente, como travar e destravar as portas, dar partida no carro com sistema de climatização acionado, entre outras. É possível também agendar serviços nas concessionárias.

Motorização

Sob o capô, a Ranger FX4 traz o motor turbodiesel 3.2 Duratorq turbo diesel de cinco cilindros que gera 200 cv de potência máxima e torque de 47,9 kgfm (1.750 a 2.500 rpm), acoplado a um câmbio automático de 6 marchas com opção de trocas manuais pela alavanca. A tração é 4x4 com reduzida (diferencial traseiro blocante). A novidade da versão é um tanque de Arla (Agente Redutor Líquido Automotivo) instalado junto ao propulsor para que a picape se enquadre nas normas de emissões do Proconve L7. Este tanque tem 20 litros e é suficiente para rodar entre 10.000 km e 14.000 km, segundo dados do fabricante. O tanque de combustível da picape tem capacidade de 80 litros.

Conforme a Ford, a Ranger FX4 tem capacidade de imersão de 80 centímetros e a altura em relação ao solo é de 23,5 cm. Os ângulos de entrada e de saída são de 28º e 26º, respectivamente. A versão pesa 2.247 kg e tem capacidade para transportar 1.014 kg - o volume da caçamba é de 1.180 litros. Já a capacidade máxima de reboque é de 2.720 kg.

Segurança e equipamentos

A Ford FX4 tem pacote de segurança que engloba uma série de sistemas, como controles eletrônicos de tração e estabilidade, tecnologia anticapotamento, controle adaptativo de carga e oscilação de reboque e assistente de frenagem de emergência, além de sete airbags.

Traz ainda muitos itens de série da versão XLT. Destaque para ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com ajustes elétricos e regulagem para lombar, sensor de chuva, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, direção elétrica, assistente de fadiga, assistente de permanência em faixa, entre outros.