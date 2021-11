Se você acha que já tinha visto tudo no segmento de picapes, prepare-se para uma ótima surpresa. Vem aí a nova Ford Maverick, que chega ao Brasil no primeiro trimestre de 2022. O Sobre Rodas participou da apresentação estática da picape e traz as novidades. Ela é tão especial que terá uma configuração exclusiva para o mercado brasileiro. Trata-se da versão topo de linha Laria FX4, de perfil off-road mas com atributos para atrair tanto os fãs de aventura como clientes que buscam um veículo de uso predominantemente urbano. As informações sobre preço e desempenho serão divulgadas mais próximo do lançamento.

Por isso mesmo, conforme a Ford, a picape Maverick, que é produzida no México, será posicionada “de forma inovadora dentro do segmento, como uma alternativa não só às picapes mas também aos carros e SUVs”. Ou seja, a Fiat Toro é concorrente, mas ela busca outros nichos. “A Maverick oferece toda a capacidade e versatilidade de uma picape, mas por dentro tem o conforto e o requinte de um SUV. É um veículo que surpreende também pelo tamanho, dirigibilidade, tecnologia e estilo, com vários detalhes diferenciados”, diz Daniel Sinzato, gerente de Marketing de Picapes da Ford.

Ela será equipada com o motor 2.0 Ecoboost a gasolina, de 4 cilindros, o mesmo do Ford Bronco, mas com ajuste diferente. A Ford não confirmou, mas a potência deve ser de 253 cv, maior do que a do Bronco Sport, que é de 240 cv. O câmbio é automático de 8 marchas com tração AWD. A suspensão traseira é independente e os freios são a disco nas quatro rodas.

Design e interior

No visual, destaque para os faróis em formato C invertidos, unidos por uma barra dupla horizontal. O design frontal da Maverick é inspirado na picape Ford F-150. As grandes lanternas traseiras exibem grafismo semelhante. As rodas de liga leve de 17”, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli. A caçamba, que tem capacidade de carga de 900 kg, traz abertura convencional (para baixo), porém traz pinos extras para que o condutor da Maverick possa modificar o ângulo de fechamento da tampa. A picape já virá equipada com bocal e pré-instalação elétrica para engate de reboque, que possibilita o aproveitamento máximo da capacidade de carga como padrão.

No interior, a Maverick oferece espaço e conforto de um SUV para todos os ocupantes. O design chama a atenção pelo estilo e versatilidade. O painel e as portas trazem acabamento de boa qualidade e também um jogo de cores e texturas que deixam o interior com mais estilo. Em todos os espaços nota-se a preocupação com o uso funcional, trazendo soluções criativas como o compartimento sob o banco traseiro para guardar objetos em viagens e no dia a dia.

O painel digital, o volante multifuncional, o console, os bancos com acabamento em duas cores e a tela multimídia de 8 polegadas são outros itens diferenciados da cabine. O câmbio é acionado por meio de um botão giratório no console central. Como os demais modelos da marca, a Maverick terá conectividade de série com o aplicativo FordPass, que coloca informações e comandos remotos na palma da mão para facilitar a vida do usuário e criar uma interação completa com a picape.

Acessórios e cores

Os acessórios são um capítulo à parte, pois têm utilidade e funcionalidade. Santantônio, aerofólio de teto e da traseira, estribos laterais, porta-objetos, baús para levar objetos, divisórias, cobertura elétrica da caçamba e fixadores para levar bikes estarão disponíveis, bem como trilhos com várias posições de ajuste podem ser fixados na parte interna da caçamba. A cabine tem também encaixes que permitem a fixação de porta-objetos personalizados, criados com impressoras 3D. O proprietário que tiver acesso a uma impressora 3D pode criar itens de acordo com suas necessidades.

A Maverick terá uma paleta de cores exclusiva, com dez opções que realçam o seu perfil esportivo: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Malacara, Azul Lyse, Azul Indianápolis, Cinza Torres, Cinza Dover, Prata Orvalho, Branco Ártico e Preto Astúrias.