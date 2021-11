A Ford Transit 2022, que chega às concessionárias da marca nas versões minibus e vidrada com preços a partir de R$ 220 mil até R$ 275 mil, foi premiada pelo Euro NCAP, entidade independente de avaliação veicular da Europa, como a melhor do segmento em segurança. Para conquistar a honraria, a van da Ford deu o equivalente a 80 voltas em torno da Terra – mais de 1 milhão de quilômetros – nos testes desenvolvidos pela engenharia brasileira no Centro de Desenvolvimento do Produto da Ford na Bahia e no Campo de Provas de Tatuí, no interior paulista. Além da segurança, a van traz outros atributos como motor potente, dirigibilidade, suspensão, isolamento acústico e conectividade.

Testamos a versão minibus da Transit no Campo de Provas da Goodyear, em Americana (SP), onde comprovamos que a van da Ford entrega o que promete e tem tudo para atender as exigências do mercado e ganhar a preferência do consumidor brasileiro ao enfrentar sua principal rival, a Mercedes-Benz Sprinter. A versão para passageiros testada tem configurações para 15 ou 16 ocupantes, e 18 ou 19 ocupantes, incluindo o motorista, que poderão ser adaptadas em um ModCenter específico.

Teste

Em todos os testes realizados, os equipamentos de segurança - piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e assistência autônoma de frenagem de emergência - funcionaram com eficiência. Ao volante, a Transit oferece conforto e dirigibilidade se assemelhando a um SUV e oferecendo excelente ergonomia, pois todos os comandos estão ao fácil alcance das mãos.

A direção elétrica é leve, os comandos são de fácil acesso e destaque para o isolamento acústico sem ruídos na cabine. A coluna de direção multifuncional tem regulagem de altura e profundidade e o banco dispõe de ajuste em quatro posições, com apoio de braço ajustável. O painel conta com uma tela multifuncional de 4”, de fácil operação e leitura. Tudo feito sob medida para o dia a dia de trabalho e também para famílias com muitos integrantes.

No caso da frenagem de emergência, os testes repetidos mostraram total segurança. A 40 e 50 km/h, a Transit parou três vezes, sem minha participação, quando foi ao encontro de um obstáculo colocado à frente, simulando a traseira de um veículo. Em relação ao funcionamento do piloto automático adaptativo, uma Ford Ranger à frente serviu de referência para o teste do sistema que funcionou com perfeição numa velocidade de até 70 km/h.

Na pista molhada, com slalom, os controles de estabilidade e tração, anticapotamento e de torque em curvas foram severamente testados por um piloto da equipe da Ford, que exigiu o máximo dos equipamentos de segurança na pista escorregadia, sem que a van desse qualquer sinal de perder aderência e escapar do controle do condutor. A mesma experiência foi feita com a concorrente Mercedes-Benz Sprinter, que não teve o mesmo desempenho.

Motorização

A Transit chega com o motor Eco-Blue 2.0 turbodiesel, 4 válvulas, que entrega 170 cv, 41,3 kgfm, e é o mais potente e de maior torque da categoria, além de ser o primeiro certificado no programa de emissões Proconve 7. A transmissão é manual de seis velocidades, que é bem escalonada e tem engates precisos. A tração traseira é de série.

A coluna de direção multifuncional tem regulagem de altura e profundidade e o banco dispõe de ajuste em quatro posições, com apoio de braço ajustável. O painel conta com uma tela multifuncional de 4”, de fácil operação e leitura.

com tração traseira de série. Garante também que é a mais econômica na cidade e a única da categoria com sistema Auto Star-Stop. Traz ainda assistente de troca de marchas no painel, direção elétrica, sistema de monitoramento da bateria e oferece três modos de condução: normal, econômico e escorregadio. Tudo isso contribui para o menor consumo de combustível.

No que diz respeito à segurança, é equipada de série com o inédito estribo lateral elétrico, cintos de três pontos, tecnologias de semiautônomas de auxílio ao motorista – piloto automático adaptativo, assistência de permanência na faixa, sistema Advancetrac (controle eletrônico de estabilidade, controle de torque em curvas, controle eletrônico de tração e assistência de frenagem de emergência), assistência de partida em rampa e foi aprovada no teste de capotamento. Oferece também de série sensor traseiro de estacionamento, câmera frontal, radar, faróis em posição elevada, faróis de neblina dianteiros e retrovisores externos com ajuste elétrico e indicadores de direção.

Conectividade

A conectividade é um dos principais diferenciais da Transit para poder operar sem paradas o máximo de tempo possível. Ela é a primeira a vir com um modem embarcado, o FordPass Connect, que coloca o veículo na palma da mão do cliente onde ele estiver e também agiliza os serviços para ele ganhar produtividade e otimizar o seu tempo de trabalho. Uma das funções importantes é o alerta de modos de falha.

A tela de multimídia com 8 polegadas é a maior da categoria. A Transit é a única da categoria com Waze e outros aplicativos disponíveis na APP Store. Traz conexão com Android Auto e Apple Carplay, com comandos de voz.

“Além de ser a mais tecnológica e equipada da categoria, a Transit é reconhecida em todo o mundo por entregar tudo o que o cliente mais valoriza neste segmento: baixo custo de posse, durabilidade, robustez, boa capacidade de carga, dirigibilidade, segurança, bom preço de compra, funcionalidade e fácil de ser adaptada para várias finalidades”, destaca Flávio Costa, gerente de Vendas de Veículos Comerciais da Ford.

Versões

Inicialmente, a van será vendida no Brasil apenas nas versões Minibus e vidrada, sem bancos, mas a montadora anunciou que a versão de carga (Furgão) chegará no primeiro semestre do próximo ano, com as opções de cabine média ou longa. Ambas poderão ser configuradas de acordo com as necessidades do cliente. O modelo será comercializado apenas nas cores Branco Oxford e Prata Lunar. No total, a nova Transit, que é produzida no Uruguai em parceria com a Nordex, terá sete versões e 12 catálogos nos modelos de passageiros e de carga, para atender o Brasil, a Argentina e outros países da região. O modelo começa a ser comercializado no Brasil pela recém-criada Divisão de Veículos Comerciais da Ford

A versão Minibus tem configurações para 15 ou 16 ocupantes, e 18 ou 19 ocupantes, incluindo o motorista, que poderão ser adaptadas em um ModCenter específico.Para tanto, a Ford terá um centro de modificações para a versão vidrada no Porto de Vitória (Espírito Santo), por onde os veículos chegarão ao Brasil. Mas a montadora desenvolveu uma rede de transformadores e adaptadores certificados para fazer as modificações que o cliente precisar na Transit. O cliente terá um canal exclusivo na Central de Atendimento Ford com assistência 24 horas, sete dias por semana, com funcionários dedicados a negócios com frotistas.

Os clientes que adquirirem as primeiras 350 unidades da van receberão como cortesia o pacote Ford Protect Manutenção Premium, que inclui as três primeiras revisões e peças de desgaste do veículo pelo período de 36 meses ou 60.000 km (o que ocorrer primeiro). A Transit vem com garantia de um ano ou 100.000 km e tem revisões a cada 20.000 km com o sistema de preço fixo.

A Ford também criou condições especiais para o financiamento da Transit em parceria com o Bradesco, com zero de entrada, taxas reduzidas, 90 dias de carência e até 36 parcelas, tanto para pessoa física como pessoa jurídica.