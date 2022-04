Cinco meses após lançar a versão Minibus, a Ford inicia a venda da Transit Furgão, que chega às concessionárias da marca com recursos exclusivos e com duas opções de configurações, ambos com teto alto: L2H3, por R$ 239.900, com comprimento médio, com volume de 10,7 m3 e capacidade de1.222 kg; e a L3H3, por R$ 245.900, com comprimento longo, com volume de 12,4 m3 e capacidade de 1.181 kg. O modelo está disponível em duas cores, prata e branca, e pode ser dirigido por motoristas com habilitação categoria B por ter Peso Bruto Total de 3,5 toneladas.

Produzida pela Nordex no Uruguai, a Transit Furgão quer a liderança do segmento de transporte de mercadorias, e-commerce e ambulância, entre outras, que respondem por cerca de 63% das vendas do segmento, no qual estão Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Renault Master. Ou seja, são empreendedores e autônomos que usam o veículo como ferramenta de trabalho e não podem parar. Por isso mesmo, a Transit Furgão traz recursos exclusivos como conectividade gratuita de série, acompanhamento preventivo inteligente e relatórios com indicadores para o negócio. Destaca-se da concorrência pelo desempenho, segurança, conforto, custo de posse.

Conectividade

A conectividade é um dos principais diferenciais da Transit para poder operar sem paradas o máximo de tempo possível. Ela é a primeira da categoria a vir com um modem embarcado, o FordPass Connect, que coloca o veículo na palma da mão do cliente onde ele estiver e também agiliza os serviços para ele ganhar produtividade e otimizar o seu tempo de trabalho.

É capaz de detectar mais de 3.000 tipos de alertas de funcionamento do veículo através da luz indicativa no painel e mensagem no FordPass. Outra novidade é a assistência técnica em conferência que, em caso de ocorrência, o cliente pode entrar em contato com a Assistência Ford e o atendente o coloca em contato com o chefe de oficina da concessionária mais próxima, que avalia a possibilidade de reparo e solução no próprio local.

A central multimídia Sync Move tem a maior tela da categoria, de 8”, e é a única que vem com Waze e outros aplicativos nativos disponíveis na App Store. Outros recursos úteis são a câmera de ré com acesso rápido, que permite ao motorista visualizar a traseira com o veículo parado, e o botão de acesso direto ao 0800 da assistência 24 horas da Ford. A central conta ainda com conexão para Android Auto e Apple CarPlay, comandos de voz, Bluetooth, atualizações “over the air” e duas entradas USB, além de duas tomadas de 12 V.

Para o conforto e a produtividade do motorista, além de banco com ajuste em quatro posições, há itens como mesa auxiliar, compartimento sob o banco do passageiro e amplo console de teto, com comandos à mão e boa ergonomia.

Desempenho

A Transit Furgão é equipada com o motor turbodiesel EcoBlue 2.0 já com o tanque de Arla 32 para tratar as emissões. Conforme a Ford, ele tem a maior potência e torque do que a Sprinter. O propulsor entrega 170 cv e 39,7 kgfm é acoplado a transmissão manual de seis velocidades, com tração traseira de série. A montadora garante também que é a mais econômica na cidade e a única da categoria com sistema Auto Star-Stop.

Traz ainda assistente de troca de marchas no painel, direção elétrica, sistema de monitoramento da bateria e oferece três modos de condução: normal, econômico e escorregadio. Tudo isso contribui para o menor consumo de combustível. Traz freios a disco nas quatro rodas, com rodas de 16 polegadas calçadas por pneus de medidas 235/65. Destaque também para o conforto da suspensão e o isolamento acústico da cabine, 20% mais silenciosa que a Sprinter.

No que diz respeito à segurança, a Transit Furgão traz o sistema AdvanceTrac, que inclui controle eletrônico de estabilidade e tração, controle de torque em curvas e anticapotamento, controle adaptativo de carga, assistente de partida em rampa e estabilização de vento lateral. Conta também com luzes de frenagem de emergência, sensor de estacionamento, airbags frontais e cintos de segurança de três pontos.

Espaço

O teto alto permite que a Transit Furgão tenha grande capacidade volumétrica com uma carroceria de perfil mais compacto, que facilita as manobras nos centros urbanos. Nas medidas, são 2.800 mm de altura e 2.474 mm (com espelhos) de largura para ambas, com a versão menor tendo 5.531 mm de comprimento e 3.300 mm de entre-eixos, e a maior chegando por sua vez a 5.981 mm e 3.750 mm.

As duas configurações trazem 4 pontos de iluminação e 10 pontos de amarração por meio de ganchos que vêm de série. As portas traseiras têm ampla abertura, chegando a praticamente encostar nas laterais quanto completamente abertas. A porta lateral corrediça tem 1.300 mm de largura e 1.600 mm de altura quando aberta, enquanto as traseiras têm 1.565 mm e 1.987 mm, respectivamente. A área de carga tem 2.125 mm de altura, 1.784 mm de largura e 1.392 mm de largura entre as caixas de rodas. Na L2H3 são 3.044 mm de comprimento, enquanto a L3H3 tem 3.494 mm.

Custo de posse

A garantia da Transit Furgão é de um ano, ou 100.000 km, com revisões a cada 20.000 km feitas pelo sistema Preço Fixo da Ford, que garante a verificação de mais de 60 itens e mão de obra incluída. A Ford oferece também planos de manutenção personalizada para frotistas, com serviços in loco e análise do custo de operação.

“Nos levantamentos de mercado que fizemos, usando o recurso de ‘cliente oculto’, a Transit Furgão mostrou uma economia de 10% no preço das dez primeiras manutenções, de 3% nas peças de desgaste e de 20% nas peças de reparo e colisão”, diz Matias Guimil, gerente de Estratégia e Produto da Ford América do Sul.

No lançamento da Transit Furgão, a Ford oferece financiamento com taxa especial e maior flexibilidade, em parceria com o Bradesco, incluindo planos sem entrada de até 60 meses e 90 dias de carência para o pagamento da primeira parcela. Outra opção é o plano Ford Sempre, de recompra garantida, com parcelas reduzidas e a possibilidade de usar o carro usado como entrada na compra do novo.