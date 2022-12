Ao fazer o seu tradicional balanço de atividades do ano, a Ford anunciou o lançamento de 10 produtos totalmente novos em 2023 no Brasil. Três veículos já estão confirmados: a picape Maverick Hybrid, o Mustang Mach-E e a E-Transit. Terá também o lançamento da Transit Automática, a primeira van automática do mercado, que chega no primeiro semestre, e da Transit Chassi programada para o segundo semestre de 2023, que permitirá à Ford competir em um segmento que representa 40% do mercado de vans.

As outras novidades devem ser a picape Ford F-150 e a nova geração da Ranger, que já está circulando no Brasil sem disfarces nas versões XL, XLS e Limited. Os outros três lançamentos não foram revelados, mas o setor aposta no novo Territory, uma nova versão do Bronco Sport e uma nova geração do Mustang.

“Tudo isso sem mudar o nosso foco em picapes, SUVs e veículos comerciais, com qualidade e tecnologia global”, disse Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul. Segundo ele, a previsão da empresa é de crescimento do mercado automotivo em 2023, chegando a aproximadamente 2,2 milhões de unidades. O plano da Ford é crescer acima do mercado com a expansão do seu portfólio de produtos.

“Para a Ford, o nome do jogo em 2023 é crescimento. E, para isso, estamos trazendo esses produtos para competir em segmentos em que antes não estávamos presentes”, disse Daniel Justo.

O presidente da Ford América do Sul também destacou os resultados financeiros positivos da empresa na região, que já soma cinco trimestres consecutivos de lucratividade. Esse desempenho, segundo ele, mostra que a empresa está no caminho certo, com um negócio sustentável para continuar investindo na satisfação do consumidor com inovação, produtos, serviços e experiências cada vez melhores.

A marca está investindo também na jornada do consumidor, tanto digital como na rede, que tem hoje 110 concessionárias cobrindo todo o território nacional e passa por um processo de modernização. Dessas, 33 já inauguraram o novo padrão global de identidade da marca, Ford Signature, com instalações modernas que valorizam a comodidade e a transparência no relacionamento com o cliente. O depósito de peças em Cajamar, São Paulo, também contribui para agilizar a entrega de itens no pós-venda.

Recentemente, a empresa inaugurou o Ford Academy, novo centro multifuncional da marca em São Paulo, e lançou o Ford <Enter>, programa de capacitação de pessoas de baixa renda para o mercado de tecnologia.