O segmento de picapes médias é um dos mais concorridos no mercado de veículos do Brasil. A cada ano, a Nissan tem conquistado mais clientes, principalmente após o lançamento da Nova Frontier em abril do ano passado. Oferecida em seis versões (S, Attack, XE, SE, Platinum e a PRO -4X), a picape ficou mais bonita com o novo design, robusta, mais equipamentos e conectada.

O Sobre Rodas testou a versão Frontier Attack 2023, que é produzida Córdoba (Argentina). Comercializada por R$ 276.900,00, a picape é referência em custo-benefício, opção para o trabalho e pegada off-road, ao entregar desempenho, força e tecnologia.

A Nissan Frontier Attack destaca das demais versões pelo apelo visual, com grafismos exclusivos nas laterais, capô e caçamba; faróis de máscara negra e detalhes em preto (rodas de 17 polegadas, maçanetas externas, capas dos retrovisores, estribos laterais e rack de teto. Nesta relação de atributos é preciso destacar o motor 2.3 16V biturbo.

Interior

Por dentro, a nova Frontier Attack adiciona a função Drive Mode, painel de instrumentos com tela TFT de 7 polegadas (a maior do segmento), central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e CarPlay. Ela se conecta a smartphones e permite que os usuários ativem recursos convenientes, como streaming de áudio por Bluetooth, reconhecimento de voz e navegação. Tem quatro alto-falantes

Destaque também para a padronagem de revestimento em tecido dos bancos, com tecido texturizado de toque agradável. O volante tem regulagem apenas de altura, enquanto os espelhos externos trazem regulagem elétrica e rebatimento. O ar condicionado tem comando analógico, mas é muito eficiente e conta com uma saída para o banco traseiro.

A picape conta com câmera de ré, seis airbags, controles de tração e de estabilidade, auxiliar de partida em rampa e uma providencial câmera de ré, mas não traz sensores de distância nos para-choques, o que exige do motorista cuidado redobrado em manobras em locais apertados, como garagens. Também não têm faróis com luzes de LED - presentes nas versões mais caras da Frontier.

A posição de dirigir bem confortável e as opções de regulagem dos bancos permitem boa visibilidade e alcance a todos os comandos. Os bancos traseiros também oferecem conforto aos passageiros. O encosto do banco é mais para a vertical, mas é confortável.

Motorização

A Frontier Attack não deve nada às outras versões da picape em termos de motorização e desempenho, trazendo sob o capô o mesmo motor 2.3 16V biturbo a diesel com injeção direta de combustível, que rende 190 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, com o torque entregue a 1.500 rpm. Ele funciona harmoniosamente com um bom câmbio automático de sete marchas com modo sequencial – que permite trocas apenas pela alavanca de mudanças -, e com o sistema de seleção de tração com opções 4X2, 4X4 High e 4X4 Low.

Destaque também para os freios a disco nas quatro rodas, suspensão traseira multilink com molas helicoidais que trabalha em conjunto com um eixo rígido –, que ganhou novos ajustes nos amortecedores. Assim, oferece precisão e suavidade, mesmo nas freadas mais bruscas.

Mesmo quando sua caçamba está vazia e não há passageiros no banco de trás, a Attack não “pula”, como costuma acontecer com várias picapes. Bom para o motorista, melhor ainda para os passageiros do banco de trás, que contam com mais conforto. Na hora de acelerar, é possível selecionar no câmbio o modo “sport”, que estica as marchas e dá à picape uma dose extra de ânimo.

Caçamba

Outro ponto importante da Frontier Attack com seu foco no trabalho é a caçamba. Ela ganhou altura em relação à antecessora – 25 mm, perto da cabine, e até 50 mm nas laterais, perto da tampa (que ficou mais leve). Com isso, pode levar até 1.054 litros e 1.043 quilos de carga.

Não tem protetor de caçamba e conta com quatro ganchos para fixação. A picape traz um santantônio que, além de estiloso, fornece outros pontos de amarração. E tem uma útil tomada de 12v.

Ao volante

Testamos a Attack por 810 quilômetros, a maioria em rodovias asfaltadas e pouco no circuito urbano, com um média de 8,5 km/litro. É ótima de dirigir. As ultrapassagens em trechos de mão dupla foram seguras, graças ao bom desempenho e agilidade das acelerações. O peso da direção é o ideal para deixar a Frontier sempre “na mão”.

A posição de dirigir bem confortável e as opções de regulagem dos bancos permitem boa visibilidade e alcance a todos os comandos. O encosto do banco dianteiro é mais para a vertical, mas é confortável. Os bancos traseiros também oferecem conforto aos passageiros.

Quem viaja atrás encontra as saídas de ar dedicadas e um bom espaço para as pernas e joelhos por conta dos 3,150 m de entre-eixos. Uma medida superior frente a Chevrolet S10 (3,096 m), a Mitsubishi L200 Triton (3,000 m), a Volkswagen Amarok (3,097 m) e a Toyota Hiluxa (3,085 m), enquanto Ford Ranger oferece 3,220 m.

Em termos mecânicos, funcionam bem todos os ajustes para o sistema de suspensão, composto por braços duplos com barra estabilizadora na dianteira e uma combinação de eixo rígido com barra estabilizadora e molas helicoidais na traseira. Com isso, proporciona mais conforto na cidade e ameniza aquele efeito “pula-pula” na estrada de terra.

