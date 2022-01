A General Motors apresentou nesta quarta-feira (5), durante a CES 2022 em Las Vegas (EUA), a Chevrolet Silverado EV 2024, que chegará ao mercado norte-americano a partir do segundo trimestre do ano que vem para concorrer com a F-150 Lightning. A versão elétrica da Silverado, que terá autonomia de 643 quilômetros, será comercializada inicialmente nas opções WT (Work Truck, destinada ao uso comercial), além da configuração esportiva RST First Edition.

As versões mais potentes terão um trem de força elétrico com 673 cv de potência e 107,8 kgfm de torque. Em termos de desempenho, a GM estima uma aceleração de 0 a 96 km/h em menos de 4,5 segundos. Outro destaque é a oferta de carregamento ultrarrápido de 350 kW nas versões WT e RST e uma função pela qual a picape poderá alimentar outros dispositivos por meio de um carregador de bordo de 10,2 kW.

A previsão é que a Silverado EV WT, versão de trabalho, chegará às lojas no segundo trimestre de 2023 com preços a partir de US$ 39.990. Três meses depois, será a vez da versão esportiva RST First Edition, por US$ 105.000. Depois, chegarão as versões intermediárias, como a Trail Boss..

A Silverado EV tem rodas de aro 24 e tração integral que dispensa diferencial e cardã. O modelo inédito irá de 0 a 100 km/h em menos de 4,5 s, superando modelos como o Chevrolet Camaro. Além disso, informou a marca, um pacote opcional estenderá sua capacidade de reboque a 9.070 kg, suficiente para puxar um jato executivo para 10 pessoas.

A picape foi construída sobre a nova plataforma Ultium, a mais moderna da GM para veículos elétricos, e terá na opção WT 517 cv (510 hp) de potência e 85 kgfm de torque. Com isso, a Silverado EV WT será capaz de rebocar 3,63 toneladas e transportar 544 kg na caçamba. Mas, ela contará com a opção de um pacote chamado “max tow”, que vai elevar para 9 toneladas a capacidade de reboque do modelo nessa configuração.

A Silverado EV RST First Edition será capaz de acelerar de 0 a 96 km/h (60 mph) em “menos de 4,5 segundos”, declara a GM, graças aos 673 cv (664 hp) e os mais de 107 kgfm de torque que seus motores vão proporcionar. Ela também contará com diferenciais como a suspensão adaptativa a ar capaz de elevar ou rebaixar a altura em relação ao solo em até 50 mm, sistema de esterçamento das quatro rodas, central multimídia com tela de 17” e painel de instrumentos digital de 11” e o sistema Super Cruise, que confere à picape condução autônoma em mais de 200 mil milhas (360 mil km) de rodovias mapeadas nos EUA e Canadá,