A General Motors revelou nesta segunda-feira (5) a primeira imagem oficial da Nova Montana, que será lançada em 2023 para concorrer com a Fiat Toro e a Renault Oroch. A futura picape médio-compacta da Chevrolet está em fase final de validações no Campo de Provas da GM e será o próximo integrante da família de veículos global da marca, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker.

Pela imagem, nota-se que a Nova Montana terá um visual robusto e linhas esportivas. Destaque para os faróis divididos, que têm uma parte estreita perto do capô e a outra se estende até o para-choque. Pela projeção, é possível notar que o conjunto ótico frontal traz a nova identidade da marca e iluminação em LED. A picape virá de série com seis airbags e para-choque e capô projetados até para amortecer impactos em caso de um possível atropelamento. Outro ponto de destaque é a grade frontal pintada de preto, bem como a gravata.

A Chevrolet destaca que a nova Montana contou com grande parte do seu desenvolvimento realizado de forma virtual, sendo executado com a ajuda de supercomputadores e softwares de inteligência artificial.

A picape Chevrolet deverá ser equipada com o motor 1.2 turbo de três cilindros, com potência de 113 cavalos e 21 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de seis marchas. Há informações que também serão oferecidas versões manuais, com câmbio de seis marchas. Os freios são a disco na dianteira e a suspensão será do tipo McPherson. Na traseira, terá freios a disco e suspensão no arranjo de eixo de torção.

