A Honda inicia nesta terça-feira (1º) a pré-venda do New City Hatchback. As concessionárias já estão recebendo os pedidos de compra, mas as entregas devem ocorrer a partir de março, quando o modelo chega ao mercado. A versão EXL é oferecida por R$ 114.200,00, enquanto a Touring tem preço de R$ 122.600,00.

No visual, o destaque do modelo se dá pela carroceria longa, larga e baixa. Conforme a Honda, ele apresenta a maior relação entre comprimento e largura e o maior entre-eixos dentre todos os hatches compactos premium. Também chama atenção o espaço interno com quatro modos de utilização (Utility, Long, Tall e Refresh), que permitem acomodar objetos de diferentes dimensões.

O interior é sofisticado com uso de materiais de alta qualidade de acabamento e montagem. Em todas as versões, o modelo é equipado com um painel amplo, com pegada esportiva e de fácil visualização das informações. O modelo possui um novo Sistema de Estabilização Corporal, uma tecnologia antifadiga foi adotada nos bancos para melhorar o suporte do corpo O porta-malas tem capacidade de 268 litros, mas com o rebatimento dos bancos a capacidade de carga pode chegar a 1.168 litros.

Na lista de equipamentos, as duas versões (EXL e Touring) trazem o Magic Seat, botão de partida do motor, sistema de travamento e destravamento por aproximação da chave (Smart Entry), ar-condicionado digital e automático, espelhos retrovisores com rebatimento automático, central multimídia touchscreen de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem-fio, câmera de ré multivisão, sensores de estacionamento traseiros, bancos revestidos em couro e painel digital TFT de 7 polegadas multiconfigurável. A versão Touring traz ainda sensores de estacionamento dianteiros.

Segurança

O New City Hatchback e o New City sedã são os primeiros modelos da marca produzidos no Brasil a embarcarem o Honda SENSING (disponível na versão Touring), pacote de equipamentos de segurança e assistência à condução, com cinco funções: controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de assistência de permanência em faixa, sistema para mitigação de evasão de pista e ajuste automático de farol.

Além do Honda SENSING, o modelo traz diversos outros itens de segurança em todas as versões, como: assistente de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema de luzes de emergência, seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), estrutura de deformação progressiva ACE, sistema Isofix para fixação de assentos infantis, alerta de baixa pressão dos pneus, câmera de ré multivisão, entre outros. O LaneWatch, assistente para redução de ponto cego, por meio de uma câmera no espelho retrovisor do lado do passageiro, está disponível na versão Touring.

Motor

O Honda City 2022 é equipado com o novo motor 1.5 i-VTEC flex com injeção direta, duplo comando de válvulas variável e tuchos hidráulicos. Ele entrega 126 cv de potência (6.200 rpm) com gasolina ou etanol. O torque é de 152 Nm com gasolina e 155 Nm com etanol, ambos a 4.600 rpm. O câmbio CVT de 7 marchas com shift paddle recebeu duas novas tecnologias para responder mais rápido nas acelerações (kick down) e conter a velocidade. O City Hatchback faz 10,5/14,8 km/l com gasolina (cidade/estrada) e 9,1/10,5 km/l com etanol (cidade/estrada).

O New City Hatchback é oferecido nas seguintes cores: Branco Tafetá (pintura sólida); Azul Cósmico, Prata Platinum e Cinza Barium (metálicas); e Branco Topázio, Preto Cristal, Vermelho Mercúrio e a inédita Cinza Grafeno (perolizadas). Para todas as cores, o interior será preto.