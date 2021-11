A Honda lançou o New City, que está completamente renovado. Além do sedã, a montadora fez sua estreia no segmento de hatches com a apresentação do inédito New City Hatchback. O New City sedã vai substituir o modelo atual e ser uma opção ao Civic, que sairá temporariamente do mercado até a chegada da nova geração em 2022. Já o New City Hatchback aposenta o Honda Fit. A quinta geração do modelo está maior, mais espaçoso, com nova motorização e será o primeiro modelo produzido no Brasil a embarcar o Honda Sensing, pacote de equipamentos de segurança e assistência à condução.

O New City será comercializado em três versões. A EX será vendida por R$ 108.300,00, enquanto a EXL custará R$ 114.700,00 e a Touring sairá por R$ 123.100,00. A pré-venda começará em 23 de novembro, durante o lançamento virtual do modelo para o público, que será realizado pelo canal da Honda Automóveis no Youtube. As primeiras unidades serão entregues em janeiro. Já o New City Hatchback abrirá as pré-vendas em janeiro e chegará ao mercado em março de 2022. Os preços serão divulgados apenas em janeiro.

O Honda City 2022 é equipado com o novo motor 1.5 i-VTEC flex com injeção direta, duplo comando de válvulas variável e tuchos hidráulicos. Ele entrega 126 cv de potência (6.200 rpm) com gasolina ou etanol. O torque é de 152 Nm com gasolina e 155 Nm com etanol, ambos a 4.600 rpm. O câmbio CVT de 7 marchas com shift paddle recebeu duas novas tecnologias para responder mais rápido nas acelerações (kick down) e conter a velocidade.

O novo City sedã faz 13,1 km/l de gasolina na cidade e 15,2 km/l na estrada. Com etanol, a autonomia é de 9,2 km/l na cidade e 10,5 na estrada. Já o City Hatchback faz 10,5/14,8 km/l com gasolina (cidade/estrada) e 9,1/10,5 km/l com etanol (cidade/estrada).

Maior

Não importa a carroceria, o porte é um dos destaques da nova família que acaba de nascer. Na comparação com o atual City, o New City sedã é 53 milímetros mais largo e 94 mm mais comprido. Para valorizar ainda mais o conceito low & wide (baixo e largo), ele tem altura total 8 milímetros menor. Com seus 4.549 milímetros, o New City sedã é o maior do segmento em comprimento. Já New City Hatchback, conforme a Honda, apresenta a maior relação entre comprimento e largura dentre todos os hatchbacks compactos premium.

O novo Honda City sedã tem porta-malas de 519 litros. Já o City Hatchback tem apenas 268 litros de porta-malas, mas com o rebatimento dos bancos a capacidade de carga pode chegar a 1.168 litros, superando os 1.045 litros disponíveis no Fit na mesma condição.

No visual, destaque para os vincos definidos, faróis e lanternas, nos quais o uso de LED e o layout de aspecto high-tech se integram à carroceria. Em ambos os modelos, na versão Touring, os faróis são full LED, com luzes indicadoras de direção, fachos baixo e alto, DRL e faróis de neblina em LED. As demais versões contam com DRL de LED e bloco óptico principal com projetor. As lanternas são as mesmas em todas as versões, com LED nas luzes de posição e de freio. As rodas são de liga leve, com aro de 16 polegadas, com acabamento frontal diamantado e pintura na cor preta. Os retrovisores externos, que antes eram fixados próximos à base da coluna A, agora estão mais recuados e fixados na porta.

Preços e versões

Honda City EX – R$ 108.300

Seis airbags, alarme, ar-condicionado digital, controles de estabilidade e tração, central multimídia com tela de 8”, conexão com apple car play e android auto sem fio, partida por botão, chave presencial, monitoramento da pressão dos pneus, rodas de liga leve de 16”, câmera de ré, paddle shifters, lanternas em led, faróis de neblina, assistente de partida em rampa, sensor crepuscular, DRL em led, comando no volante, piloto automático.

Honda City EXL – R$ 114.700

Acrescenta: bancos em couro parcialmente sintético, quadro de instrumentos digital de 7”, sensor de estacionamento traseiro, lane watch (imagem exibida na tela central da câmera instalada no retrovisor esquerdo) e ar-condicionado digital e automático.

Honda City Touring – R$ 123.100

Acrescenta: faróis full led, sensor de estacionamento dianteiro e Honda Sensing (piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa com correção da trajetória e farol alto automático e adaptativo).

Honda City Hatchback EXL (preço não divulgado)

Seis airbags, alarme, ar-condicionado digital, controles de estabilidade e tração, central multimídia com tela de 8”, conexão com apple car play e android auto sem fio, partida por botão, chave presencial, monitoramento da pressão dos pneus, rodas de liga leve de 16”, câmera de ré, paddle shifters, lanternas em led, faróis de neblina, assistente de partida em rampa, sensor crepuscular, DRL em led, comando no volante, piloto automático, bancos em couro parcialmen sintético, quadro de instrumentos digital de 7”, sensor de estacionamento traseiro e ar-condicionado digital e automático.

Honda City Hatchback Touring (preço não divulgado)

Acrescenta: faróis full led, sensor de estacionamento dianteiro, lane watch (imagem exibida na tela central da câmera instalada no retrovisor esquerdo) e Honda Sensing (piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa com correção da trajetória e farol alto automático e adaptativo).