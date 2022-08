A Honda iniciou oficialmente a pré-venda do New HR-V 2023 no Brasil, que foi apresentado há pouco mais de um mês. Mas, por enquanto, somente nas versões EX Honda Sensing e EXL Honda Sensing, cujos preços são R$ 142.500 e R$ 149.900, respectivamente. As vendas das versões Advance, por R$ 176.800, e Touring, por R$ 184.500, começarão em outubro.

Os 1.000 compradores aprovados na pré-venda receberão um benefício exclusivo: um kit de acessórios genuínos da Honda, que agregam ainda mais valor ao New HR-V. O cliente poderá escolher a opção que mais lhe agrada entre três kits preparados exclusivamente para este lançamento.

Visual

Fabricado em Itirapina, no interior de São Paulo (SP), o Honda New HR-V está mais elegante, moderno e espaçoso. No design, destaque para a grade dianteira. Quando o motor é aspirado, a grade dianteira superior tem uma série de filetes e a inferior traz formato de colmeia. Já nas versões mais caras, equipadas com motor turboflex, é o oposto. Na parte de cima, o acabamento é preto brilhante com formato de losangos. Abaixo, há filetes horizontais. Em todos os casos, as rodas são de 17 polegadas. EXL e Advance compartilham o mesmo conjunto. EX e Touring têm modelos exclusivos.

Na traseira, todas as versões têm lanternas fumê com LED nas luzes de posição e freio. Elas são unidas por uma barra horizontal de LED que também cumpre a função de luz de posição e, exclusivamente na Touring, tem acabamento fumê. Para melhora da visibilidade e segurança, os retrovisores externos foram deslocados para as portas -- antes eram fixados junto à base das colunas A.

O modelo também está mais conectado ao ser o primeiro modelo da marca a oferecer o myHonda Connect, que estará disponível nas versões Touring e Advance, inédita plataforma de conectividade da marca. Outra novidade é que o Honda Sensing, pacote de tecnologias de segurança e assistência ao condutor, é item de série em todas as versões. Todas elas também contam com rodas de aro de 17 polegadas produzidas em alumínio, com três opções de design.

Motorização

A terceira geração do HR-V chega ao mercado com duas motorizações. As versões EX e EXL são equipadas com o motor 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado de quatro cilindros com injeção direta de combustível e entrega, quando abastecido com etanol, 126 cv e 15,8 kgfm. Já as configurações Advance e Touring trazem o inédito motor 1.5 DI VTEC Turbo Flex, também de quatro cilindros, que entrega 177 cv e 24,5 kgfm. São oferecidas duas opções de transmissão CVT: manual de seis marchas ou automática de oito marchas.

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), as versões com motor 1.5 aspirado têm consumo na cidade de 8,8/12,7 km/l (etanol/gasolina) e, na estrada, de 9,8/13,9 km/l. Já as versões Advance e Touring registram consumo urbano de 7,9 km/l (etanol) e 11,3 km/l (gasolina), enquanto o consumo em rodovias é de 8,8 km/l (etanol) e 12,6 km/l (gasolina).

Interior

Na cabine, a visibilidade foi aprimorada, com a elevação do ponto de visão do motorista em 10 mm, na comparação com a geração anterior. Destaque também para os materiais de alta qualidade. O modelo traz bancos em tecido nas versões EX e EXL, e couro na Touring e na Advance, nas quais o banco do motorista é elétrico e conta com sistema de estabilização corporal.

O volante é revestido em couro e vem com paddle shifts para troca de marchas. Já o painel de instrumentos é digital, TFT de 4,2 polegadas nas duas primeiras versões, e 7 polegadas nas outras duas, enquanto a central multimídia é de 8 polegadas. O sistema de ar-condicionado digital traz um novo tipo de difusores, que permitem aos ocupantes escolher entre o fluxo normal de ar e um fluxo disperso. Outra evolução na climatização do New HR-V é a presença do difusor duplo no console central que atende os passageiros do banco traseiro.

Outra novidade do New HR-V é a abertura do porta-malas, que tem capacidade de 354 litros, sem o uso das mãos, disponível na versão Touring. Além disso, o porta-malas também tem a função Walk Away Close, inédita na Honda, que permite a operação sem o uso das mãos também na hora de retirar objetos grandes ou pesados.

Segurança

O modelo traz o Honda Sensing de série em todas as suas versões. É um pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista que se baseia em imagens captadas por uma câmera de longo alcance e de visão grande angular (cerca de 100º) e de um microprocessador de imagem de alta capacidade. Ele oferece as seguintes funções: controle de cruzeiro, sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de assistência de permanência em faixa, sistema para mitigação de evasão de pista e ajuste automático de farol.

Quanto à oferta de cores, o New HR-V terá opções variadas, comuns a todas as versões: a sólida Branco Tafetá; as metálicas Cinza Basalto (inédita no portfólio da Honda), Azul Cósmico e Prata Platinum; e as perolizadas Branco Topázio, Cinza Grafeno (novas no HR-V), Preto Cristal e Vermelho Mercúrio.

A cor padrão do revestimento interno é preta, com tecido na EX Honda SENSING e couro na EXL Honda SENSING. As versões Advance e Touring com carroceria nas cores Branco Topázio, Cinza Basalto, Azul Cósmico e Cinza Grafeno têm revestimento de couro cinza claro.

Preços e versões

EX - R$ 142.500 - Itens de série: faróis full-LED com acendimento automático, ar-condicionado digital, rodas de 17 polegadas, airbags laterais e de cortina, câmeras de ré e de manobra no retrovisor direito, central multimídia de 8 polegadas, partida por botão, controle de descidas e Honda Sensing (controlador de velocidade adaptativo com função de parada, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas e alerta de saída de faixa com centralização e correção no volante);

EXL - R$ 149.900 - Itens de série: equipamentos da EX mais bancos de couro, apoio de braço traseiro, faróis de neblina, acesso por chave presencial, retrovisor eletrocrômico, sensor de estacionamento traseiro e volante revestido de couro com aletas para mudança de marcha;

Advance - R$ 176.800 - Itens de série: equipamentos da EXL, mas com motor 1.5 turboflex. Ainda adiciona carregador de celular por indução, quadro de instrumentos parcialmente digital com tela de 7 polegadas, ar-condicionado digital com duas zonas, moto Sport, sensores de chuva e de estacionamento dianteiro, câmera no retrovisor direito e escapamento com saída dupla;

Touring - R$ 184.500 - Itens de série: equipamentos da Advance mais banco do motorista com ajustes elétricos, porta-malas com abertura elétrica, partida remota do motor e molduras externas pintadas de preto.