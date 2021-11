O Honda WR-V 2021 foi lançado em setembro do ano passado com mudanças no visual, oferta de mais equipamentos de segurança, conforto e dirigibilidade. Mais de um ano depois, ao testar a versão EXL (R$ 107.400) em trechos urbano e de rodovia, podemos dizer que o WR-V 2021 fez valer o slogan da campanha de lançamento: o de proporcionar prazer em dirigir com segurança e conforto. As outras versões do modelo são a LX (R$ 95.000,00) e EX (R$ 102.500,00). Seus principais concorrentes são o Volkswagen Nivus, Ford EcoSport e o recém-lançado Fiat Pulse. O modelo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem.

Na linha 2021, o WR-V ganhou um design ainda mais robusto. Na dianteira, o SUV traz uma nova grade frontal, com desenho horizontal e área cromada mais estreita, valorizando o logotipo da Honda ao centro. Os faróis (nas versões EX e EXL) receberam design renovado e tecnologia de LED. Os faróis de neblina, em todas as versões, têm uma nova moldura, com lâmpadas em LED na EX e EXL. Todas as versões trazem luzes diurnas de rodagem em LED.

Na traseira, que ficou mais imponente, o WR-V tem um novo para-choque, com 67 mm a mais no comprimento para proteger a tampa de impactos, como foi feito no Honda Fit em sua reestilização. O modelo recebeu ainda novas lanternas e iluminação em LED (nas versões EX e EXL). O friso superior da placa, antes cromado, agora segue a cor da carroceria. O SUV traz rodas de 16 polegadas, com um novo acabamento escurecido (nas versões EX e EXL), bem como uma nova cor para a carroceria, o Azul Cósmico Metálico. O porta-malas permanece com adequados 363 litros de volume.

Interior

No interior, as versões LX e EX são equipadas com bancos em tecido, com nova padronagem e relevo, enquanto a EXL, que possui bancos em couro, traz novas costuras na cor preta. O painel ganhou atualizações pontuais nas cores aplicadas, com a utilização de friso do volante e molduras do painel em black piano, com detalhes cromados. O WR-V traz de série, em todas as versões, o sistema de bancos Magic Seat, que permite diversas configurações de assentos e a acomodação de objetos de grandes dimensões. Conta com regulagem de altura e profundidade do volante, bem como do ajuste de altura do banco do motorista.

Na lista de equipamentos, desde a versão LX, o WR-V é vendido com ar-condicionado, direção assistida eletricamente, vidros elétricos nas quatro portas e retrovisores elétricos com setas integradas. O SUV traz ainda imobilizador, sistema de áudio com conexão Bluetooth e câmera de ré integrada, além de tapetes em carpete. A versão EX oferece ar-condicionado digital e automático touchscreen, central multimídia touchscreen de 7 polegadas, com conectividade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Traz ainda o apoio de braço no console central, painel bluemeter, volante revestido em couro e controle de cruzeiro.

Na linha 2021, a versão EX também incorpora outras novidades, como os paddle shifts para trocas sequenciais de marchas, sensores de estacionamento traseiros e sistema de áudio com dois tweeters adicionais aos quatro alto-falantes. Além de todos os itens acima, a versão EXL possui ainda bancos revestidos em couro, navegador GPS integrado ao sistema multimídia, retrovisores eletricamente rebatíveis, sensores de estacionamento dianteiros, espelho interno fotocrômico e seis airbags.

Segurança

A linha 2021 do WR-V marca a introdução de aprimoramentos em segurança, com a adoção dos controles de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive e alerta de frenagem emergencial em todas as versões, como equipamento de série. O modelo também traz sensor crepuscular, para o acendimento automático dos faróis, com regulagem de altura do facho.

Todas as versões do WR-V trazem airbags frontais, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), além da exclusiva estrutura de deformação progressiva ACE TM e barras de proteção nas portas, garantindo a máxima proteção nas eventuais situações de colisão. A versão EX oferece ainda os airbags laterais. Já a versão EXL, além dos seis airbags, traz o sistema ESS, que ajuda o motorista na hora de frenagens mais bruscas.

Motorização

Sem mudanças na motorização, o WR-V continua equipado com o motor 1.5 16V de até 116 cv de potência com etanol a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque. Quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e 15,2 kgf.m a 4.800 rpm. O câmbio é CVT. Nas versões EX e EXL, o SUV traz paddle shifts para trocas de marchas no volante. Ele atinge uma velocidade máxima de 168 km/h e faz de 0-100 km em 12,3 segundos.

O motor tem bom desempenho na cidade, principalmente pelas dimensões compactas do WR-V e também por causa do câmbio CVT. Já em estradas e subidas, apresenta menos fôlego, forçando a transmissão a rotação mais alta, provocando ruídos internos e afetando o consumo.

Com a mesma plataforma do Honda Fit, mas com uma suspensão mais alta, com maior curso, o destaque do WR-V é o conforto e, neste importante item, destaque para o sistema de modularidade do banco traseiro. Foram mantidos molas e amortecedores próprios, caixa de direção elétrica do HR-V e eixo traseiro mais rígido