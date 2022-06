O Hyundai Creta N Line, primeiro modelo da linha de carros da marca com visual esportivo, fez nesta quarta-feira (8) sua estreia mundial no Brasil. A pré-venda de 200 unidades em condições especiais já começou com preço sugerido de R$ 159.490 e pode ser realizada pelo site www.hyundai.com.br/nline. As vendas regulares começam a partir do dia 24 de junho nas concessionárias da marca. O modelo chegacom design diferenciado, combinando esportividade, elegância e elevado conteúdo de segurança, conectividade, conforto e conveniência.

O visual exterior traz novos elementos no conjunto de para-choques dianteiro e grade frontal. As novidades passam ainda pelas saias laterais e traseira, espelhos e barras de teto em preto brilhante, a moldura da coluna C em grafite, e o emblema N Line na grade frontal, para-lamas e rodas, acentuando a esportividade.

Além dos faróis e das lanterna em LED com acabamento escurecido, o novo integrante da família Hyundai Creta traz também rodas de liga leve de 17 polegadas, com design único, e a inédita saída de escapamento com duas ponteiras visíveis.

Pela primeira vez em um produto fabricado no País, o emblema da Hyundai na grade dianteira tem acabamento escurecido, no lugar do tradicional acabamento cromado. Ele está disponível nas cores Preto Onix, Azul Sapphire, Branco Atlas (com teto preto), Prata Brisk (com teto preto) e Cinza Silk (com teto preto).

Interior e equipamentos

O interior da nova versão tem acabamento em preto na parte interna e detalhes em grafite no volante, no painel, no console e nas portas. O modelo disponibiliza nova alavanca de câmbio, pedais esportivos em metal e banco revestido em couro sintético com costura na cor vermelha, acabamento que também está presente no descanso de braço central, nas portas e no volante. Já o teto solar panorâmico tem uma das áreas envidraçada mais amplas disponíveis.

O Hyundai Creta N Line oferece aos clientes itens exclusivos do pacote Hyundai SmartSense. Entre as novidades, estão o sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência e centralização em faixa, farol alto adaptativo e detector de fadiga - itens até então disponíveis apenas para o Hyundai Creta Ultimate, topo de linha.

Motorização e suspensão

O Hyundai Creta N Line é equipado com motor 1.0 flex de três cilindros Turbo GDI de injeção direta de combustível. Ele entrega potência de 120 cv, com torque máximo de 17,5 kgfm logo aos 1.500 rpm, que se mantém até 3.500 rpm. A transmissão automática é de seis velocidades e modelo tem o sistema Stop & Go, para desligamento e partida do motor.

O modelo teve mudanças exclusivas no chassi e conta com novos amortecedores e molas, que deixaram as suspensões dianteira e traseira mais rígidas e uma nova calibração que deixou a direção elétrica ainda mais firme.

Conectividade Bluelink

Assim como nas versões Platinum e Ultimate, o Hyundai Creta N Line tem a central multimídia BlueNaV, de 10,25 polegadas, sendo a maior tela da categoria com navegação a bordo. Há também um pacote exclusivo de funções do Bluelink para oferecer mais segurança, com recursos como a Smart Camera 360º, que permite também o monitoramento remoto do entorno do veículo, e mais conforto, com as funcionalidades de climatização e comando de voz.

Traz também conveniência aos condutores, através das ferramentas de busca de pontos de interesse, localidades em tempo real, informações do tráfego e o modo guia de destino, todas atuando diretamente no GPS do veículo. O pacote de uso do Bluelink será gratuito nos seis primeiros meses de uso. Após este período, os serviços terão mensalidade a partir de R$ 29,90.