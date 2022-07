A Hyundai Motor Brasil divulgou oficialmente três fotos do novo HB20 2023, que será lançado na próxima terça-feira (5), A montadora também revelou alguns dos equipamentos que estarão presentes no hatch. Entre as novidades estão recursos inéditos na categoria como assistente de manutenção de faixa, assistente de colisão em ponto cego, sistema de frenagem autônomo, painel de instrumentos totalmente digital e multimídia com tela sensível ao toque, interface sem fios e conectividade Hyundai Bluelink. “Tudo em um design e um interior premium e moderno”, afirma Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul, no post do LinkedIn.

A motorização deve continuar a mesma. Ou seja, continua o 1.0 aspirado de 80 cv e 10,2 kgfm nas versões mais baratas, disponível apenas com câmbio manual de 5 marchas. Há a possibilidade da adoção do 6 marchas. As versões mais caras deverão ser equipadas com o 1.0 turbo de 120 cv e 17,5 kgfm, enquanto o câmbio pode ser um manual ou automático, ambos de 6 velocidades. É possível ainda que ambos os propulsores recebam alguma novidade para otimizar o consumo de combustível.

No visual, a dianteira traz LEDs diurnos que contornam a parte de cima dos faróis que serão afilados e se integram a grade dianteira. Na traseira, destaque para as lanternas interligadas, que dividem a tampa do porta-malas. Os para-choques também foram modificados.