O Jeep Commander foi o vencedor do 23º Prêmio Imprensa Automotiva, ao ser eleito o Automóvel Abiauto 2021 - Troféu Roberto Nasser, realizado pela Associação Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto). A Motocicleta Abiauto – Josias Silveira ficou com a Honda CRF 1100L Africa Twin, enquanto o CEO da Caoa Chery, Marcio Alfonso, foi escolhido o Executivo do Ano.

O Grupo Stellantis, do qual faz parte a marca Jeep, também conquistou prêmios em quatro das oito categorias (veja a relação no fim da matéria). O júri é composto por 38 jornalistas dos principais veículos de comunicação do Brasil, englobando rádio, TV, internet, jornais e revistas especializadas no setor automotivo. O Sobre Rodas do jornal O Popular participou da eleição

O evento, realizado na última terça-feira (7/12) no Bourbon Street, em São Paulo, contou com as presenças de associados da Abiauto, representantes da indústria automotiva e convidados. Na oportunidade, foram homenageados os jornalistas falecidos durante a pandemia - Daniel Messender, Henrique Neves, Adalberto Vieira, Josias Silveira - e também o ex-presidente da CAOA Montadora, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Também foram homenageados o ex-diretor de Comunicação da General Motors do Brasil, Pedro Luís Dias, e o presidente da Matel, Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos.

Vencedores do Prêmio Imprensa Automotiva 2021

Carro Abiauto 2021: Jeep Commander

Carro Nacional até 1.2 litro: Peugeot 208

Carro Nacional de 1.2 a 1.6 litro: Caoa Chery Arrizo 6 Pro

Carro Nacional acima de 1.6 litro:Fiat Argo

Picape: Fiat Toro

Carro Importado: Audi A5

SUV/Crossover Nacional: Jeep Commander

SUV/Crossover Importado: Ford Bronco

Carro Verde: Renault Zoe

Moto Abiauto 2021: Honda CRF 1100 África Twin

Executivo do Ano: Marcio Alfonso – CEO da Caoa Chery