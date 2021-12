Desenvolvido e produzido no Brasil, o Jeep Commander está cada vez mais perto de conquistar a liderança entre os utilitários esportivos grandes, meta anunciada pela marca ao lançar o SUV de sete lugares em agosto deste ano. Mesmo com pouco tempo de mercado, o modelo já incomoda os rivais Caoa Chery Tiggo 8, Volkswagen Tiguan Allspace, Mitsubishi Outlander e Toyota SW4. A montadora também mira concorrentes de marcas de luxo, como Mercedes-Benz GLB e Land Rover Discovery Sport. Em novembro, foram emplacadas 1.085 unidades, mas o objetivo é chegar a 1.200 a 1.300 mensalmente.

Atributos não faltam ao SUV da Jeep que foi concebido especialmente para o mercado brasileiro: motores turbo (flex e diesel), painel full digital, opção de tração 4x4, faróis Full Led, controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção, park assist, carregamento sem fio e tampa traseira elétrica com sensor de pé, além de sistema multimídia com a plataforma conectada Adventure Intelligence by Jeep Connect.

Se já conquistou muitos clientes, também recebeu reconhecimento da imprensa automotiva. O Jeep Commander foi eleito Carro Premium pela Autoesporte, Automóvel Abiauto 2021 pela Associação Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto) e o melhor SUV Grande no Prêmio Carsughi L’Auto Preferita. O modelo é oferecido em duas versões – Limited e Overland -, ambas sem opcionais e com motores turbo flex 4x2 e turbo diesel 4x4, com câmbio de seis marchas. O Sobre Rodas testou a versão Overland com motor turbo flex, com tração 4x2, que é vendida por R$ 228 mil, mas com o desconto de 8% para CNPJ o preço cai para R$ 209.760.

Fabricado no Polo Industrial da Stellantis em Goiana (Pernambuco), o Commander Overland tem design imponente inspirado no Jeep Grand Cherokee, do qual herdou elementos como faróis Full Led e lanternas afilados, grade com as sete fendas da Jeep mais largas e a moldura superior das janelas cromadas e se prolongando até a coluna C, mas sem contornar a tampa do porta-malas. As lanternas traseiras, também em Led, contam com desenho inédito e trazem acabamento em cromo acetinado, com quatro refletores inferiores.

Interior e tecnologia

O interior entrega refinamento de alto nível. A versão Overland traz acabamento em couro preto e suede marrom (preto na Limited) nos bancos, nos painéis das portas e painel. Os bancos também têm couro marrom e detalhes em suede bordado no encosto e nas laterais (com exceção da costura central com formato de xadrez), vindo com costuras em tom de bronze – que aparece também por toda a cabine. O banco do motorista tem ajuste elétrico em todas as versões e o banco dianteiro do passageiro com ajuste elétrico na Overland, além do teto solar panorâmico.

A cor bronze também está presente no painel e na borda do console central, que por sua vez traz no descansa braço revestimento em couro com a inscrição Jeep 1941, uma referência ao ano de lançamento do Willys MB.

No interior, o Commander 2022 também se destaca pela tecnologia embarcada. Traz cluster Full Digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple Carplay e Android Auto por conexão sem fio. Conta ainda com carregamento de smartphones sem a necessidade de cabo. No entanto, caso outros passageiros queiram realizar o carregamento com fio, existem portas USB nas três fileiras de assentos. Traz também ar-condicionado dual zone para toda cabine.

A experiência a bordo do Jeep Commander fica mais completa com o sistema de som da marca premium Harman Kardon com 9 alto-falantes, subwoofer e 450 Watts de potência. Ele conta ainda com a exclusiva tecnologia Fresh Air, que utiliza dutos da cabine como “caixa acústica”.

Conectividade

Em se tratando de conectividade, o Commander é equipado com a Adventure Intelligence, plataforma de conectividade exclusiva da Jeep, em todas as versões. A plataforma entrega conveniência, assistência e entretenimento com mapas inteligentes, chamadas de emergência e wifi hotspot, que conecta até oito aparelhos no wifi nativo do Jeep Commander.

Novidade da plataforma na versão Overland é a função Alexa in vehicle, que leva a assistente pessoal da Amazon para dentro do novo SUV da Jeep. Basta estar conectado e sincronizado com sua conta e é possível utilizar todas as funções da Alexa de dentro do carro. Além de todos os comandos já conhecidos, como fechar os vidros, ligar os faróis ou o motor, o Jeep Commander tem acesso a todos os comandos da assistente, inclusive externos ao veículo.

Medidas

Nas medidas, o SUV fica entre o Compass e o Grand Cherokee. São 4,77 m de comprimento, 2,79 m de entre-eixos, 1,68 m de altura e 1,86 m de largura. Frente ao Compass, o Commander é 35 cm mais longo e tem 14 cm a mais de distância entre eixos. Essa diferença se reflete na cabine: sobra espaço na segunda fileira de bancos, cujo acesso é facilitado pelas enormes portas traseiras com ângulo de abertura de ótimos 80º. A fileira pode ser deslizada até 14 cm para frente e é facilmente rebatida para ampliar o acesso aos bancos extras. O espaço na última fileira é para pessoas de baixa estatura, igual ao dos concorrentes.

O porta-malas é um dos maiores da categoria com 1.760 litros com todos os bancos rebaixados, 661 litros na configuração com cinco ocupantes e 233 litros com os 7 assentos levantados. Além disso, o modelo também conta com 31 litros de volume de espaço de porta-objetos.

Motorização

O Jeep Commander traz duas opções de motores. O motor 1.3 turboflex T270 (versão testada pelo Sobre Rodas), que estreou no Compass, tem potência de até 185 cv a 5.750 rpm e 27,5 kgfm de torque a 1.750 rpm, neste caso sempre enviando sua força para as rodas dianteiras e equipado com câmbio automático de 6 marchas. Para auxiliar em uma estrada de terra com situações de baixa aderência, o SUV é equipado com o controle de tração com função TC+.

Outra opção é o motor turbo diesel TD380, de quatro cilindros, que recebeu novo conversor de torque, nova turbina e teve a curva de pedal aprimorada, permitindo um aumento de torque de 350 Nm para 380 Nm. Com 2.0 litros e quatro cilindros, o propulsor entrega 170 cv de potência.

Só que a maior evolução do Compass para o Commander é no acerto da suspensão. A engenharia brasileira conseguir tornar o novo modelo ainda mais confortável. Ou seja, um atributo muito importante quando a proposta do veículo é transportar a família.

Os dados de consumo oficiais do Jeep Commander 1.3 Turboflex apontam 6,9 km/l com etanol e 9,8 km/l com gasolina, em perímetro urbano. Na estrada, o SUV roda 8,3 km/l e 11,8 km/l, com etanol e gasolina, respectivamente. A versão Overland Turboflex que avaliamos tinha etanol no tanque e o consumo registrado foi de 6,4 km/l na cidade e 8,2 na estrada.