O primeiro veículo híbrido plug-in da Jeep no Brasil será o Compass 4xe, que vai ser lançado no tradicional 4 de abril, o dia 4x4, mais conhecido como Jeep Day. A montadora divulgou nesta terça-feira (29) novo teaser que revela oficialmente o modelo, que faz até 50 km/l com gasolina e deve ser o principal concorrente do Toyota Corolla Cross Hybrid no país. Importado da Itália, o novo Jeep Compass 4xe chegará apenas na versão S, que conta com apelo esportivo.

Sob o capô, o novo Compass híbrido conta com dois motores, que oferecem potência combinada de 240 cv. Um deles é o conhecido 1.3 turbo de 180 cv e 270 Nm do Compass nacional, só que em versão somente a gasolina. Ele fornece tração para as rodas dianteiras, enquanto um motor elétrico de 60 cv e 250 Nm traciona as rodas traseiras. A tração é integral nas quatro rodas e o câmbio é um automático de 6 marchas. Equipado com baterias de 11,4 kWh de capacidade, ele roda até 49 km em modo 100% elétrico. Por se tratar de um híbrido plug-in, o SUV conta com um bocal extra para o carregamento elétrico.

Pelos testes oficiais na Europa, seguindo o ciclo WLTP, o Compass 4xe faz 52,6 km/litro no ciclo combinado, aproveitando a autonomia elétrica de 50 km – a marca declara um rendimento em torno de 50 km/litro. Segundo a Jeep, ao utilizar um wallbox de 7.4 kW, uma recarga leva menos de duas horas, aumentando para 5 horas usando um carregador mais simples. É capaz de ir de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos, com uma velocidade máxima de 200 km/h. Apesar das baterias de 11,4 kWh e de todo o sistema híbrido, o SUV manteve os 420 litros de capacidade do porta-malas.

As imagens do vídeo de 33 segundos mostram diferentes ângulos do Compass 4xe. Além da roda em gloss black exibida logo no início do vídeo, aparecem os badges no capô, lateral e porta-malas que se destacam com um tom azul ao redor deles. Na traseira também fica o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada no mesmo azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo. Outro diferencial mostrado no vídeo são os faróis full LED com design exclusivo da versão híbrida.