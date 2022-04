Com mais de 200 unidades reservadas em apenas 5 horas, cada uma ao preço de R$ 349.990, o Jeep Compass S 4xe híbrido plug-in 2023 importado da Itália já faz sucesso cinco dias após ser lançado no Brasil. Não é para menos. O conjunto mecânico combina um motor a combustão com um propulsor elétrico que entregam uma potência combinada de 240 cv, sendo 180 cv do motor 1.3 turbo a gasolina e mais 60 cv do bloco elétrico. O câmbio é automático de seis marchas.

O consumo urbano chega a 25,4 km/l e 24,2 km/l na estrada. As baterias têm capacidade total de 11,4 kWh, possibilitando uma autonomia 100% elétrica de até 44 quilômetros. Já em conjunto, o sistema híbrido oferece alcance de 927 quilômetros. Resultados excelentes para estes tempos de preços dos combustíveis nas alturas. A velocidade máxima é de 206 km/h usando o sistema híbrido ou 130 km/h utilizando somente o motor elétrico. Conforme a montadora, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos

Para recarregar a bateria, o tempo varia de acordo com a fonte de alimentação e o nível da tensão. Usando o carregador portátil em uma tomada tradicional de 3 pinos (110V ou 220V), a bateria pode ser totalmente recarregada em tempo que varia de 4 a 20 horas. A recarga no Wallbox de 7,4 kW varia de 100 minutos até 9 horas no modo mais lento.

O Compass 4xe (pronuncia-se “four by e”) é o primeiro de uma série de produtos eletrificados que a Jeep pretende trazer para o Brasil. Mas o modelo não perdeu o DNA off-road da marca, trazendo o sistema de tração nas quatro rodas e o HDC (controle eletrônico de descidas), além de uma série de equipamentos de assistências à condução, como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa com correção e farol alto automático.

O Compass 4xe é oferecido na versão Série S, a mais completa da gama do modelo, que não inclui opcionais e não tem cobrança de cor do veículo. Com poucas diferenças visuais para o Compass normal, a versão 4xe está disponível em quatro cores: Prata Glacier, Preto, Branco Alpine e Azul Shade. A cor azul também está presente em torno dos badges “Jeep” e “Compass” no capô, portas dianteiras e porta-malas. Novidade são os faróis com design exclusivo full LED. Também traz rodas de liga-leve de 19” em gloss black e teto-solar panorâmico Command View. Na traseira, destaque para o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada também em azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo.

Na cabine, o novo Compass recebeu costuras contrastantes exclusivas, que ajudam a adornar o painel com quadro de instrumentos full digital de 10,25 polegadas e sistema multimídia Adventure Intelligence de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio. Há também novos comandos ao redor do motorista, exclusivos para ajustar o trem de força eletrificado do Compass 4xe híbrido plug-in. Completo de série, o modelo traz novidades como câmera 360°, sistema de som Alpine com 506 W de potência, recursos específicos para veículos eletrificados na plataforma Adventure Intelligence e Alexa in Vehicle

O Compass 4xe híbrido plug-in oferece quatro modos distintos de condução – Auto, Snow, Sand/Mud e Sport, que ajustam parâmetros como mapa da troca de marchas, resposta do acelerador e assistência da direção elétrica. Eles são complementados pelas opções 4WD Lock, 4WD Low e HDC (assistente de descida), que ampliam ainda mais a capacidade off-road do Compass 4xe híbrido plug-in. Além dessas configurações, o Compass 4xe inclui duas funcionalidades exclusivas: Electric e e-Save, que se somam ao modo Hybrid padrão. Outro destaque é a frenagem regenerativa.