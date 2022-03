A Jeep divulgou nesta segunda-feira (14) um teaser confirmando a chegada dos veículos híbridos plug-in ao Brasil no segundo trimestre deste ano, provavelmente em abril. Os modelos 4xe híbridos plug-in são a base para que a marca se torne referência em tecnologia premium ecofriendly. O primeiro modelo será o Jeep Compass 4xe que terá dois motores com potência combinada de 240 cavalos.

Um deles é o 1.3 turbo de 180 cv e 270 Nm do Compass nacional, mas somente a gasolina. Ele fornece tração para as rodas dianteiras, enquanto um motor elétrico de 60 cv e 250 Nm traciona as rodas traseiras. Com autonomia no modelo elétrico de até 50 km e consumo de 52 km/litro (dependendo do modo de condução), o novo Jeep Compass 4xe chegará ao país, inicialmente importado da Itália.

O vídeo de 33 segundos começa com o plug para carregamento da bateria. O quadro de instrumentos totalmente digital é mostrado inicialmente com uma tela com a informação de que o veículo está recebendo energia, em qual percentual está no momento e qual tempo falta para que o carregamento termine. A seguir, entra outra tela mostrando qual modo está ativado no momento (híbrido nesse caso). Também são mostradas cenas da central multimídia com imagens das câmeras do veículo.

São apresentadas diversas imagens de paisagens da natureza, alternando com o veículo rodando por diversos terrenos, como asfalto, terra, lama e água de um rio, mostrando sua capacidade off-road. Tudo isso culmina com uma visão de dentro do carro para o alto, com o teto solar panorâmico Command View se abrindo para o ambiente.

“A Jeep está prestes a entrar em uma nova era no Brasil com a chegada da plataforma de veículos 4xe híbridos plug-in, que permitirão ainda mais liberdade para quem quer um modelo eletrificado. Em breve, vamos escrever o capítulo um desta história por aqui com o lançamento do primeiro 4xe no mercado nacional. Com excelente torque e resposta imediata do motor, os veículos 4xe oferecem uma experiência de direção na estrada com ainda mais fun-to-drive e, claro, toda a capacidade off-road que só um Jeep pode oferecer”, afirma Alexandre Aquino, diretor do Brand Jeep para a América do Sul.