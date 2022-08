O Novo Jeep Gladiator chega ao mercado brasileiro na versão Rubicon, com potencial 4x4 off-road extremo, tem caçamba que carrega 1.000 litros de volume de carga e conta com mais de 3 toneladas de capacidade de reboque. Com três anos de garantia, a picape já está à venda por R$ 499.990 em todas as concessionárias da marca.

Ela é a única no país que oferece uma experiência “conversível”. Como o Jeep Wrangler, as portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido - basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô.

No design, destaque para a dianteira com os faróis redondos em LEDs que são separados pela grade de sete barras. O capô tem as travas externas. Nas laterais, as rodas de liga lebe de 17 polegadas estão calçadas com pneus de uso misto 245/75 e estão sob os para-lamas pintados na cor do carro. A traseira traz lanternas em LEDs quadradas nas extremidades, que acompanham a tampa com o escrito Jeep em destaque.

Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados conforme a necessidade), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral. Para facilitar o acesso e manuseio, a porta da caçamba pode ser colocada em três posições: fechada, parcialmente aberta e totalmente aberta. O suporte do estepe fica sob a caçamba, atrás do eixo traseiro, podendo alojar pneus de até 35 polegadas.

O interior traz a essência do Wrangler: volante, bancos, sistema multimídia Uconnect com tela de 8,4" com espelhamento Apple CarPlay e Android Auto, painel com dois mostradores analógicos, tela digital de 7 polegadas, conectores USB dos tipos A e C. Conta com assistente de voz (handsfree), ar-condicionado digital automático de duas zonas com saída traseira, chave presencial com partida remota, sistema de som Alpine com nove alto-falantes e direito a uma caixa removível Bluetooth, câmera de ré, navegação GPS e monitoramento dos pneus.

Motor e segurança

O Jeep Gladiator é equipado com o motor 3.6 litros Pentastar de 284cv com 36,4kgfm de torque combinado com câmbio automático de oito velocidades. A picape faz 6,5 km/l na cidade e 7,4 km/l na estrada. Com tanque de 83 litros, é possível rodar até 617 km dirigindo de forma econômica.

Para vencer os obstáculos, o Jeep Gladiator tem um conjunto de componentes e tecnologias que elevam o conceito off-road a um novo patamar. São eles: tração 4x4 Rock-Trac, o máximo da capacidade 4x4;bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok; desconexão eletrônica da barra estabilizadora; novo sistema off-road; nova câmera off-road; Trailrated; Rock Rails (preparado para pedras); ganchos de reboque off-road; off-road pages - aventura em tempo real; eixos Dana 44 e protetores de uso off-road.

No quesito segurança, traz mais de 70 itens, incluindo piloto automático adaptativo, monitoramento de pontos cegos, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, detector de tráfego cruzado, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e airbags frontais e laterais, entre outros.

São 8 possibilidades de cores: Firecracker Red, Bright White, Sting Gray, Black, Gobi, Silver Zynith, Granite Crystal e a Snazzberry, sendo as três últimas opções cores exclusivas para o lançamento e disponíveis sob encomenda. Para ampliar a personalização da nova picape Gladiator, os clientes terão à disposição uma linha com 72 acessórios disponibilizados pela Jeep e Mopar.