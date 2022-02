O Jeep Reegade 2022, o SUV mais vendido do Brasil, chega com visual atualizado e o novo motor T270 flex de até 185 cv para toda a gama, aposentando o motor turbodiesel. O modelo será vendido em quatro versões, com preços entre R$ 123.990 e R$ 163.990, que valem para as primeiras 11.500 unidades, divididas em três lotes e com faturamento previsto até o final de abril. Outra novidade é o lançamento da inédita versão Série S que completa o topo de gama.

Todas as versões do Jeep Renegade passam a ser equipadas com motor 1.3 T270 turboflex de quatro cilindros, o mesmo do Jeep Compass e do Commander, que entrega até 185 cv e 27,5 kgfm de torque com etanol. O T270 estará disponível com dois tipos de tração: 4x2 com transmissão automática de 6 marchas e - a grande novidade - 4x4 com reduzida e transmissão de 9 velocidades.

As versões 4x4 possuem até cinco modos de condução, que ajustam os parâmetros do motor, câmbio e bloqueio de diferencial traseiro conforme o tipo de piso e desejo do motorista. São eles: Auto (Automático), Sport (Esportivo), Snow (Neve, recomendado para pisos muito escorregadios), Sand/Mud (Areia/Lama) e Rock (Pedra) - este último é exclusivo da versão Trailhawk. O pacote fora de estrada é complementado pelas funções 4WD Low, que prioriza as relações mais curtas do câmbio automático, 4WD Lock, que faz o bloqueio do diferencial traseiro, e o Hill Descent Control, capaz de manter automaticamente a velocidade do veículo mesmo em descidas íngremes.

Design

No visual, o modelo traz novo design de lanternas, faróis e grade, além de parachoques dianteiro e traseiro.A frente mudou com a grade levemente mais fina. Nos faróis, além de o formato de argola ter o topo achatado, as luzes de rodagem diurna (DRL) agora concentram também a função de seta. As rodas de todas as versões têm novo visual. O para-choque foi redesenhado, alterando principalmente a entrada de ar central e os faróis de neblina, agora com um formato retangular.

Na traseira, as lanternas continuam retangulares, mas utilizam um novo desenho interno, com linhas finas formando o tradicional “X” e com a luz de seta horizontal posicionada no meio. O para-choque trazs luzes de posição nas laterais e com um novo acabamento. Ainda há a inscrição T270 4x4.

Na cabine, destaque para o novo volante, o mesmo do Compass e do Commander, usando um centro retangular e com controles redesenhados. Também herdou o quadro de instrumentos digital de 7 polegadas nas versões mais caras, com o mesmo sistema da picape Fiat Toro. A central multimídia ainda é de 8,4” e tem a versão mais atual do Uconnect, capaz de conectar com um app para smartphones para ligar o veículo ou travar as portas à distância.

O Jeep Renegade 2022 chega com mais tecnologia e segurança. Oferece seis airbags de série, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, leitor de placas e detector de fadiga. As versões 4x4 terão sete airbags, monitor de ponto cego, park assist e faróis alto automáticos. Dependendo da configuração, pode ter carregador sem fio para smartphones.

Preços e versões

Renegade Sport 4x2 (R$ 123.990): Seis airbags, controle de estabilidade e tração, freio de estacionamento eletrônico, câmera de ré, ar-condicionado, central multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis full-LED, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga, reconhecimento de placas, controle de cruzeiro, rodas de liga leve de 17 polegadas, start-stop e 3 portas USB (uma do tipo C).

Renegade Longitude 4x2 (R$ 138.990): Os mesmos da versão Sport e adiciona paddle-shifters atrás do volante para trocas de marcha manuais, multimídia com tela de 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis de neblina em LED, bancos em couro, painel de instrumentos digital de 7 polegadas, ar-condicionado automático digital de duas zonas, carregador wireless para celulares, rodas de liga leve de 18” e sensor de estacionamento traseiro.

Renegade Série S 4x4 (R$ 163.990): Ganha sete airbags, sensores crepuscular e de chuva, controle eletrônico de descida, rodas de liga leve de 19”, park assist, faróis alto automáticos, abertura e partida do motor sem chave, retrovisor interno eletrocrômico, monitor de ponto cego, detector de tráfego traseiro, tração 4x4 com modo reduzido, seletor de terreno. Terá teto solar como opcional.

Renegade Trailhawk 4x4 (R$ 163.990): Os mesmos itens do Renegade Série S, mas com rodas de 17” usando pneus de uso misto, suspensão elevada, seletor de terreno com a função Rock, nova animação para o painel de instrumentos digital, costuras e acabamentos das saídas de ar condicionado em vermelho e proteção off-road.