O Jeep Renegade já foi líder de vendas por dois anos entre os SUVs compactos e continua no top 5 dos mais comercializados. Para mantê-lo na ponta do segmento, a Jeep investiu pesado na linha 2022 do modelo, que ganhou o motor mais potente da categoria, retoques no visual, mais tecnologia, equipamentos e, agora, é oferecido em quatro versões -Sport 4x2, Longitude 4x2, a nova Série S 4x4 e Trailhawk 4x4. O Sobre Rodas testou a versão Longitude, cujos preços partem de R$ 142.590 e chegam a R$ 146.610 com os opcionais bancos em couro marrom, kit Mopar e pintura perolizada.

A cereja do bolo é o motor 1.3 GSE T270 turbo flex de quatro cilindros, capaz de gerar até 185 cv de potência e excelente torque de 27,5 kgfm com etanol, que equipa todas as versões do Renegade. O torque máximo é entregue em um regime mais baixo de rotações: 1.750 rpm, contra 3.750 rpm de antes. O novo propulsor aposentou de uma só vez os motores 1.8 Etorq flex (até 139 cv) e 2.0 e 2.0 turbodiesel (170 cv).

O T270 está disponível com dois tipos de tração: 4x2 com transmissão automática de 6 marchas e 4x4 com reduzida e transmissão de 9 velocidades. Com fôlego renovado, o Jeep Renegade ficou muito mais ágil. Ele faz de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos. Nas retomadas, ele repete os bons números, com destaque para os 4,5 s necessários para ir de 60 a 100 km/h. Há uma sintonia perfeita entre o motor 1.3 turbo e o câmbio automático de seis marchas. As trocas são suaves. O motorista também pode fazer as mudanças manualmente, seja por meio de aletas atrás do volante, seja utilizando a própria alavanca.

Embora esteja mais econômico em relação aos motores anteriores, o propulsor 1.3 T270 que equipa o Jeep Renegade 2022 não é referência em economia de combustível. O melhor esempenho fica comprometido por causa da plataforma Small Wide. É dela grande parte da “culpa” pelos elevados 1.476 quilos do Renegade. Pelos dados do Inmetro, com etanol, o Renegade 2022 faz 6,3 km/l em trecho urbano e 7,6 km/l em rodovia, e, com gasolina, 9,1 km/l na cidade e 10,8 km/l em trecho rodoviário. No teste realizado em trecho urbano, fez 5,7 km/l com etanol. O tanque de combustível tem capacidade de 55 litros

O comportamento dinâmico é um dos pontos fortes do Jeep. A suspensão traseira multilink é um diferencial em uma categoria dominada pelo simples eixo de torção. Para quem quer se arriscar em algum tipo de aventura, o sistema Traction Control + pode ajudar a encarar terrenos com menor aderência freando a roda que gira em falso.

Design

Por fora, a linha 2022 se destaca pela discreta atualização visual. Na frente, o para-choque foi prolongado e as tradicionais sete barras da grade ficaram mais largas. Também destacam-se os novos faróis, agora em semicírculo e com luzes de seta integradas aos LEDs diurnos. E as lanternas (também Full LEDs) com novo desenho de luzes. As rodas são de liga leve de 18 polegadas.

Na traseira, as lanternas continuam retangulares, mas utilizam um novo desenho interno, com linhas finas formando o tradicional “X” e com a luz de seta horizontal posicionada no meio. O para-choque traz luzes de posição nas laterais e com um novo acabamento. Ainda há a inscrição T270 4x4. A capacidade do porta-malas cresceu de 320 para 385 litros.

Interior

Na cabine, a Jeep manteve o alto padrão de acabamento, com ótima montagem e materiais de boa qualidade. Destaque para o novo volante, o mesmo do Compass e do Commander, com paddle-shiftes para trocas de marcha manuais. Também herdou o quadro de instrumentos digital de 7 polegadas. A central multimídia tem 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e a versão mais atual do Uconnect, capaz de conectar com um app para smartphones para ligar o veículo ou travar as portas à distância. Traz ainda bancos em couro, ar-condicionado automático digital de duas zonas, carregadorwireless para celulares e sensor de estacionamento traseiro.

A versão Longitude oferece seis airbags de série, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, leitor de placas e detector de fadiga. As versões 4x4 têm sete airbags, monitor de ponto cego, park assist e faróis alto automáticos. Dependendo da configuração, pode ter carregador sem fio para smartphones.