A Jeep revelou nesta segunda-feira (10) as primeiras imagens do Novo Renegade 2022, que será lançado antes do carnaval. No segundo teaser em vídeo, são mostradas algumas mudanças de design por dentro e por fora. Entre as novidades, estão a nova grade e os novos faróis com DRL (Daytime Running Light) em movimento com função de seta. Na traseira, a principal mudança está no desenho interno de LED em “X” e em relevo das lanternas, com a luz de seta horizontal no centro. O para-choque também foi redesenhado com duas peças, passando a luz de posição para as extremidades.

O interior segue a reestilização do Compass. Destaque para o novo painel de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas igual ao da Fiat Toro e para a central multimídia de 8,4 polegadas, além do novo volante. Os bancos com o logotipo da versão Trailhawk, estrela do teaser, trazem costuras em vermelho. Pelo vídeo, é possível conferir o botão do assistente de permanência em faixa e dos comandos do controle de cruzeiro adaptativo no volante.



Motorização

Mas a grande novidade do Renegade 2022 é que todas as suas versões 4x2 e 4x4 serão equipadas com o motor 1.3 turbo flex, o T270, com potência de 185 cv (etanol) / 180 cv (gasolina) e 27,5 kgfm de torque a 1.750 rpm, o mesmo que está presente na Fiat Toro, Compass reestilizado e no Commander. O modelo não terá mais disponível o motor 2.0 turbodiesel.

Na configuração 4x2, o câmbio será o automático de seis velocidades. Já na versão 4x4 e na topo de linha Trailhawk, o câmbio será o automático de nove marchas. Será o único modelo do segmento a oferecer essa combinação. Conforme a Jeep, o Renegade ganhará frenagem autônoma de emergência em todas as configurações. A Jeep informou que Renegade Trailhawk mantém o selo Trail Rated, lançado em 2003 pela marca e que atesta a capacidade off-road máxima de um Jeep.

As versões 4x2 AT6 serão equipadas com o Jeep Traction Control+, que transfere o torque para a roda dianteira que estiver em contato com o solo em condições de pisos escorregadios. Já as versões de topo, com tração 4x4 e câmbio AT9, terão as mesmas funções off road do Renegade 2.0 turbodiesel, com as mesmas capacidades de tração, submersão e distância do solo.

Com a plataforma global Small Wide, o Novo Jeep Renegade terá mais elasticidade do motor turbo flex T270, além de novos mapas de pedal e calibrações, mantendo o melhor desempenho off-road da categoria.