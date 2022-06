O Jeep Wrangler 2022 chega ao Brasil em três versões Sahara (duas portas), Sahara (quatro portas) e Rubicon, que serão comercializadas por R$ 459.990, R$ 469.990 e a R$ 484.990, respectivamente. Já disponíveis nas concessionárias da marca, elas ganham novidades e estão ainda mais confortáveis. Agora, o modelo conta com novos sistemas de condução autônoma, comutação automática do farol alto e câmera off-road frontal de série em todas as versões.

A câmera frontal off-road foi pensada para facilitar ainda mais a vida dos clientes Jeep nas mais diferentes trilhas e aventuras. Ela usa uma lente do tipo grande-angular e fica posicionada centralmente junto à grade de sete fendas. Seu acionamento é feito por meio da tela de 8,4 polegadas do sistema multimídia UConnect e permite ao motorista enxergar obstáculos à frente mesmo nas trilhas mais fechadas ou inclinadas. Ela possui um sistema de lavagem automático embutido. Também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.

Condução autônoma

O Jeep Wrangler 2022 também traz um amplo pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma. O piloto automático com controlador de velocidade adaptativo aumenta o conforto das viagens, mantendo uma distância segura do carro à frente de maneira automática. O sistema também inclui a frenagem automática de emergência (AEB), que faz um monitoramento constante do tráfego à frente, alertando o motorista para o risco de colisões.

O pacote é completado pela comutação automática do farol alto Full LED. Ela usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente do Wrangler (em ambos os sentidos). Quando for detectada a proximidade com um carro próximo, o facho alto dos faróis é ajustado automaticamente para evitar o ofuscamento de outros motoristas. Isso permite que o motorista se concentre totalmente na viagem e tenha a melhor iluminação em qualquer situação.

A versão Rubicon traz ainda o sistema Off-road+. Quando ativado, ele ajusta automaticamente o veículo para as condições do terreno. Atua nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno. Se habilitado em 4-HI, ele adapta a operação para velocidades mais altas na areia. Se habilitado em 4-LO, ele ajusta a operação para baixa velocidade off-road.

O Jeep Wrangler 2022 também chega com rodas de liga-leve polidas em preto e alumínio que reforçam ainda mais o visual off-road do modelo. Esse conjunto é movimentado por um motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, com câmbio automático de oito marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio e a exclusiva barra estabilizadora frontal desconectável.