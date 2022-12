A linha 2023 do mais icônico modelo da marca Jeep chega ao mercado brasileiro. O Jeep Wrangler está à venda nas versões Sahara 2 portas, Sahara 4 portas e Rubicon, com preços de R$ 456.992, R$ 466.889 e R$ 481.834, respectivamente. Não há novidades na lista de equipamentos, com exceção de um novo desenho de roda de liga leve de 17 polegadas para a versão topo de linha. O modelo mantém sua capacidade única para superar obstáculo em todo tipo de terreno.

O Jeep Wrangler continua equipado com o motor 2.0 turbo de quatro cilindros, abastecido somente com gasolina, que gera 272 cv e 40,7 kgfm de torque, controlados por uma transmissão automática de 8 marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio.

Traz ainda a exclusiva barra estabilizadora frontal desconectável, que aumenta a articulação da suspensão, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.

O Jeep Wrangler conta também com um amplo pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma, como controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência (AEB) e comutação automática do farol alto full LED, que usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente e ajustar automaticamente o facho do farol para evitar o ofuscamento de outros motoristas.

A câmera frontal off-road é mais um diferencial que o Wrangler traz na versão Rubicon. Presente também no Jeep Gladiator, ela foi pensada para facilitar ainda mais a superação dos obstáculos em trilhas e aventuras. Ela usa uma lente do tipo grande-angular e a visualização é feita por meio da tela de 8,4” da central multimídia. Também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.

A versão Rubicon traz ainda o sistema off-road+, que ajusta automaticamente o Wrangler para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno, seja dunas de areia (4-HI) ou um off-road pesado (4-LO). A versão Rubicon traz ainda uma nova opção de roda de liga-leve, para deixar o Jeep Wrangler ainda mais aventureiro.

