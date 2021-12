“Segura peão”. Todo entusiasmo, manifestado espontaneamente ao transpor buracos em trechos de estradas de terra, traduz bem o que é estar a bordo do Jeep Wrangler Rubicon, principalmente no comando da direção. Não é para menos. O maior ícone da marca traz todo o espírito do que deve ser um Jeep: encara pedra, lama, buracos, trilha radical e travessia de riachos, sem cerimônia. Não tem limites. Por isso mesmo, todo Wrangler já nasce com o selo Trail Rated que garante sua capacidade off-road e, para completar, o nome dessa versão homenageia a trilha Rubicon na Califórnia, Estados Unidos, de 35 quilômetros de extensão, considerada uma das pistas mais técnicas do mundo.

Além de tudo, é divertido de dirigir. Mas essa brincadeira tem preço: R$ 454.000, com garantia de três anos sem limite de quilometragem. Se você quer enfrentar terrenos repletos de obstáculos e também não abrir mão de segurança e conforto, não há carro melhor do que ele. Caso você queira se divertir ainda mais há a possibilidade de praticamente desmontá-lo com uma pequena ferramenta que já vem inclusa. Com ajuda, você vai levar de 30 a 40 minutos.

Recursos exclusivos

A versão Wrangler Rubicon é a mais capaz da família no uso off-road e traz como destaque o sistema 4x4 Rock-Trac com eixos Dana 44 de última geração e alto desempenho com relação reduzida de 4:1. Outros recursos exclusivos são bloqueio eletrônico dos diferenciais dianteiro e traseiro Tru-Lok, que bloqueiam e distribuem uniformemente a potência possibilitando tração impressionante.

Traz ainda barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica; suspensão 5 cm mais alta; pneus lameiros BF Goodrich de 33 polegadas, que oferecem uma área de superfície maior do que os comuns para melhorar a tração e obter maior controle no off-road; além de proteção extra sob a carroceria para proteger do impacto com pedras.

Além disso, a grande altura do solo (26,9 cm) e os bons ângulos de ataque/saída e rampa permitem transpor obstáculos que outros veículos não conseguem. Pela grande distância entre-eixos, o ângulo de rampa é inferior ao do modelo de duas portas. Com uma capacidade de reboque de mais de 1,5 tonelada, o Wrangler Rubicon se mostra capaz em todas as situações, inclusive em áreas inundadas com até 76 cm de altura. Os ângulos de ataque e saída, que são os melhores da categoria: 44 graus e 37 graus, respectivamente.

A posição de dirigir é bem alta e próxima do vidro frontal. Os pedais são levemente deslocados. A altura generosa da carroceria do Jeep, que chega a 1,86 m, faz com que a visão de comando seja verdadeiramente elevada. O Jeep Wrangler se comporta bem na cidade, apesar dos seus 4,82 m de comprimento e 1,89 m de largura. O bom diâmetro de giro faz com que manobras em vagas apertadas ou curvas em esquinas fechadas sejam fáceis.

Motorização

O Wrangler Rubicon é equipado com o motor 2.0 DOHC turbo, que conta com 272 cv de potência e 40,7 kgfm de torque. O propulsor é integrado à transmissão automática de 8 marchas TorqueFlite, que permite que as trocas sejam ainda mais suaves e rápidas, aprimorando a aceleração e entregando melhor desempenho em trilhas off-road, além de mais suavidade no asfalto. A troca manual é por meio da alavanca. Engate de 4×4 e reduzida sempre por comando manual em alavanca menor à esquerda da principal.

O motor forte torque em baixa e em alta ele não perde fôlego continuando a acelerar forte. Ele é capaz de grudar o corpo no banco durante uma arrancada e ganhar velocidade sem grandes problemas. Mesmo com peso de 2 toneladas, chega aos 100 km/h em 9 segundos. Durante nossos testes, o consumo de gasolina registrou média de 7,3 km/l em circuito misto - rodovias asfaltadas e estrada de chão. Na trilha e em estradas com buracos, o consumo aumenta pelo uso de reduzida.

Os freios a disco nos dois eixos param bem as mais de duas toneladas de peso do Wrangler, sem desvio de trajetória em simulação de emergência. Ele é equipado com controles de tração, de descida em rampa, estabilidade, anticapotagem, de oscilação da carroceria, monitor de ponto cego, entre muitos outros.

Tecnologia

O conteúdo tecnológico é outro destaque, como a central multimídia Uconnect com tela sensível ao toque de 8,4 polegadas. O modelo conta com navegação GPS própria e conectividade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Outra exclusividade do Uconnect no Wrangler são as Off-Road Pages. Essas telas passam informações importantes como os graus de inclinação lateral e longitudinal do veículo, modo de tração selecionado, grau de esterço da direção, coordenadas geográficas e altitude em relação ao nível do mar, entre outras.

O modelo possui ainda sensores frontais e traseiros, câmera de ré com linhas de grade dinâmicas e itens de alta tecnologia, como monitoramento de ponto cego e aviso de colisão frontal com alertas de frenagem ativa. Os faróis full LED do Rubicon, além de visual e estilo único, entregam maior visibilidade e segurança ao condutor. O modelo está disponível nas cores Granite Crystal, Black, Bright White e Punk'n, que é exclusiva da versão.

Interior

Na cabine, o acabamento é irrepreensível como todo modelo da Jeep. Toda a lateral da porta é forrada em material macio ao toque. Até mesmo a superfície do painel traz couro e costuras aparentes em vermelho – tudo para combinar com a faixa vermelha acetinada do painel (exclusivo do Rubicon).

O banco do motorista tem regulagem lombar manual. Ponto em ergonomia contrasta com acesso mais difícil ao interior pela grande altura do solo e os comandos elétricos dos vidros elétricos no painel. Volante grande tem boa pegada e agrupa comandos de áudio, computador, telefone e controle de velocidade. A direção tem assistência eletro-hidráulica.

Na segunda fileira de bancos, há espaço de sobra para três pessoas. As pernas ficam bem esticadas e os ombros não enfrentam tanta luta assim. Há também tomada 110V (padrão americano), entradas UBS, saídas de ar e até um prático porta-copos no encosto de cabeça central.

O porta-malas também é generoso: com 498 litros ele conta com um compartimento secreto debaixo da cobertura principal. Ali é possível colocar itens molhados por conta da cobertura plástica. E se precisar ampliar o espaço, os bancos da segunda fileira, quando dobrados, formam uma superfície totalmente plana.