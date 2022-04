A Mercedes-Benz lançou o EQS SUV, seu terceiro modelo totalmente elétrico, que se junta aos sedãs EQS e EQE apresentados recentemente na Europa. O novo veículo oferece até 660 quilômetros de autonomia, muito espaço, conforto e conectividade para até sete passageiros em um interior luxuoso e vanguardista. Graças aos potentes motores elétricos, tração nas quatro-rodas 4MATIC e modo de condução offroad inteligente, o EQS SUV é capaz de enfrentar vários tipos de terrenos. O Mercedes EQS SUV será produzido a partir de junho em Tuscaloosa (Alabama). Os preços não foram divulgados.

O modelo será oferecido em duas versões com dois layouts diferentes de motor. O EQS SUV 450+ é o modelo de entrada com cinco lugares e motor traseiro, com 355 cv de potência e 57,9 kgfm de torque. Já o EQS SUV 580 4MATIC tem tração nas quatro rodas por conta do uso de um motor elétrico na dianteira e outro na traseira. Conforme a Mercedes, a força combinada é de 536 cv e 87,5 kgfm. O carregamento rápido permite recuperar de 10% a 80% da carga em apenas 31 minutos. Em um wallbox, ele tem 100% da autonomia em 11,25 horas.

O modelo é equipado com suspensão adaptativa a ar ARIMATIC e eixo traseiro esterçante com até 10 graus de giro. Frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo, controle autônomo de direção e alerta de tráfego cruzado estão entre os mimos eletrônicos.

O Mercedes-Benz EQS SUV tem 5,13 m de comprimento, 1,95 m de largura e 1,72 m de altura. Já o entre-eixos mede 3,21 m. As rodas são de 20 polegadas. No visual, destaque para os faróis ligados à grade frontal, lateral limpa e lanternas conectadas. Na traseira, as lanternas se estendem de uma ponta a outra da carroceria. A iluminação é Full LEDs.

O interior do Mercedes-Benz EQS SUV se destaca pelo painel dominado por uma tela gigante de 56 polegadas, que é de série na versão EQS SUV topo de linha e opcional no modelo de entrada. Nela, reúnem-se quadro de instrumentos, central multimídia, bem como uma terceira tela que fica voltada ao passageiro da frente. Chamado de MBUX Hyperscreen, a super tela tem capacidade para reproduzir vídeos mesmo com o SUV em movimento. Quem vai atrás também conta com telas individuais de 11,6 polegadas que ficam atrás dos assentos dianteiros. Há ainda um tablet no console central que pode ser removido do Mercedes-Benz e usado praticamente como um iPad.

Tecnologias

Chama atenção o alto nível de tecnologias. Uma delas memoriza até sete perfis de condutores que são reconhecidos por leito de digital e pelo estilo de condução. Ele pode até ter sido ligado por uma pessoa com sua digital, mas se o EQS SUV reconhece que é outra pessoa a conduzir, ele muda o perfil sozinho. Ele também faz o pareamento automático com o celular, ajustes de temperatura do ar-condicionado, volante e retrovisores assim que reconhece quem está lá.

Há diversos recursos de segurança e conveniência, como o mais recente sistema de assistência ao motorista da Mercedes-Benz. Entre eles, controle de aceleração, frenagem e outros recursos. A (vasta) lista de série tem, ainda, suspensão pneumática com amortecedores adaptativos, conexão com Apple CarPlay e Android Auto, assistente de voz "Hello Mercedes", entre outros recursos.