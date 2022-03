A Mercedes-Benz Vans lançou nesta terça-feira (22) a nova linha Sprinter Street 315 CDI com o motor a diesel de quatro cilindros OM654 e transmissão manual de seis velocidades, que estará disponível em todos os concessionários da marca em maio com o preço público sugerido a partir de R$ 239.600,00 para os modelos Sprinter Truck e a partir de R$ 249.000,00 para os veículos Furgões.

Conforme a montadora, essa motorização é totalmente nova em relação ao antecessor OM651 e supera todos os requisitos de emissões Proconve L7, atingindo nota “A” do Ibama nesse aspecto. Em agosto deste ano, a Sprinter completa 25 anos no mercado brasileiro. O veículo está agora em sua terceira geração e já foram vendidas mais de 150 mil unidades no país,

O novo motor apresenta uma redução de consumo de combustível de 6% em trechos urbanos e 11% em trechos rodoviários com relação a sua última versão. Esses dados são medidos conforme portaria do Inmetro, mas o consumo pode variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso, como a aplicação do veículo, rota, condição climática, velocidade de condução, combinação de carga e qualidade do combustível. O modelo também conta com menor emissões de poluentes e maior potência, agora com 150 cv (+5%) e torque de 34,7 kgf.m (+3%), se comparado ao anterior.

A geração de motores OM654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho, mais silencioso e com menores vibrações. Visando reduzir o atrito do motor, o bloco é 100% de alumínio e conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado, além do revestimento da parede do cilindro nanoslide. O novo motor apresenta a recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias e o pós-tratamento, contribuindo para menores taxas de emissões.

“Esse é um ano muito especial, pois completamos 25 anos de Sprinter no Brasil. Para celebrar esse marco histórico, temos uma novidade que só traz vantagens para o mercado brasileiro: a nova linha Street com o motor OM654, que oferece uma performance superior com mais economia. Essa é a combinação perfeita para um motor mais eficiente e robusto, proporcionando agilidade e conforto em todas as demandas dos clientes”, afirma Carlos Garcia, presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.