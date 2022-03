O novo Mitsubishi Eclipse Cross 2023 chega às concessionárias da marca com design externo totalmente renovado, principalmente na traseira, que era um dos pontos polêmicos do modelo. Mas também ocorreram mudanças na frente e nas laterais. Produzido na fábrica da HPE Automotores em Catalão (Goiás), o SUV compacto da marca será oferecido em quatro versões: GLS, R$ 186.990; HPE, R$ 201.990; HPE-S, R$ 221.990; e HPE-S S-AWC, por R$ 232.990 (a única com tração integral).

A traseira foi totalmente redesenhada, o que proporcionou ao modelo um ganho na área do porta-malas de 14% em relação à versão anterior, que tinha capacidade para 473 litros. Os faróis traseiros são em LED e também foram redesenhados de forma a harmonizar com o novo design da tampa do porta-malas. O mesmo ocorreu com o pára-choques traseiro pintado na cor do veículo e que traz acabamentos em prata ou em black piano nas versões HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC.

Disposto acima do porta-malas, o aerofólio traseiro também foi redesenhado e chega na cor da carroceria. As laterais também mudaram e agora trazem molduras logo abaixo das portas pintadas na cor do veículo. As rodas de 18 polegadas em liga leve têm novo desenho e “calçam” pneus Pirelli Scorpion 225/55 R18.

A parte dianteira também ficou mais esportiva, graças ao novo desenho das luzes de neblina, ambos em LED nas versões HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC. Na versão de entrada GLS, os faróis halógenos também foram redesenhados. O DRL ficou na parte superior dando uma impressão de faróis extremamente afilados. A grade da entrada de ar frontal também foi atualizada. Ela é revestida com acabamento em black piano ou em preto, de acordo com a versão.

O Eclipse Cross está 14 centímetros maior e, agora, mede 4,54 metros de comprimento. No entanto, a distância entre os eixos permanece a mesma, 2,67 m, garantindo bom espaço para quem viaja no banco traseiro. Altura e largura também são as mesmas, 1,68 m e 1,80 m, respectivamente. O modelo chega com sete opções diferentes de cores: Cinza Londrino, Prata Lítio, Prata Cool, Azul Baikal, Vermelho Lucid, Branco Fuji (perolizado) e Preto Onix Pearl.

Interior

Os revestimentos dos bancos são em couro preto, mas nas versões topo de linha HPE-S e HPE-S S-AWD a cor cinza é opcional. Bancos do motorista e do passageiro têm ajustes elétricos (antes só o assento do condutor possuía o recurso) e podem ser aquecidos. A coluna de direção tem regulagens de altura e profundidade, e quem viaja no banco de trás pode reclinar o encosto, mas não desfruta de saídas de ar, nem portas USB para ir carregando o smartphone. Só uma tomadinha 12 Volts está à disposição.

A central multimídia é da JBL, tem uma tela de oito polegadas e é bem discreta. Colorida e sensível ao toque, ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, mas necessita do cabo para fazer a conexão. Abaixo tem o controle do ar-condicionado automático, digital e de duas zonas. O freio de estacionamento é eletrônico e tem função Auto Hold.

Equipamentos

Todas as versões contam com sete airbags, assistente de partida em rampa, Isofix, controles de tração e estabilidade, e sistema de monitoramento de emergência de freio e acelerador. As versões GLS e HPE contam com central multimídia de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, enquanto nas configurações mais caras a central é assinada pela JBL, mas com oito polegadas. O ar-condicionado é automático, digital e de duas zonas. O freio de estacionamento é eletrônico e tem função Auto Hold.

Com exceção da GLS, todas as outras versões têm sensores de chuva e crepuscular, freio de estacionamento eletrônico, chave presencial, partida por botão, bancos dianteiros elétricos, ar-condicionado dual zone e head-up display. O teto solar panorâmico duplo, o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC), acionamento automático do farol alto, sistema de frenagem autônoma, aviso de saída de faixa, aviso de tráfego cruzado na traseira, e sistema de prevenção de aceleração involuntária, são equipamentos presentes a partir da versão HPE-S.

Motor

Todas as versões utilizam o motor 1.50 turbo de 165 cv de potência (somente a gasolina) e 25,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático CVT que simula oito marchas, com opção de trocas pela manopla ou aletas acopladas à coluna de direção.

A tração pode ser 4x2 ou 4x4, dependendo da versão. A suspensão continua independente nas quatro rodas, sendo McPherson na dianteira e multilink, na traseira. Os freios são a disco nas quatro rodas.