A Nissan anunciou o início da produção da Nova Nissan Frontier 2023, fabricada em Santa Isabel, Córdoba (Argentina), para abastecer o mercado local, além da exportação para o Brasil, Chile e Colômbia, atendendo às normas Euro 6. A novidade será lançada em abril no Brasil. Em 2021, conforme a Nissan, a picape média Frontier foi a que registrou o maior aumento de vendas do seu segmento no mercado brasileiro, com uma evolução de 40% em relação ao ano anterior.

A nova Frontier 2023 terá faróis full-LED com quatro projetores de luz e contorno com diodo luminoso. Trará uma nova grade frontal com desenho mais forte e para-choque mais robusto. Na traseira, destaque para mudança na lanterna, que ganha LEDs e tampa da caçamba com nome Frontier diretamente na chapa de metal. A cabine traz como novidade o volante do Kicks e alterações sutis nos materiais. Destaque também na versão Pro-4X para a presença de detalhes em laranja e preto no lugar dos cromados nas partes interna e externa.

Com relação ao motor, é provável que a nova Nissan Frontier 2023 terá mudanças em sua mecânica para atender às normas de emissões de poluentes no Brasil, mas também à Euro 6, segundo a marca japonesa. Assim, conforme o site Auto+, o atual 2.3 quatro cilindros turbo diesel biturbo de 190 cv e 45,9 kgfm pode ganhar alguns cavalos a mais ou até perde-los, como aconteceu com alguns carros.

Conforme o site, a versão de entrada S usa o mesmo motor, mas com apenas um turbo. Isso faz com que a potência seja reduzida a 160 cv e o torque caia para 41 kgfm. Nesse caso, o câmbio é manual de seis marchas contra o automático de sete velocidades das versões biturbo. Tração 4×4 é de série em todas as Frontier.

“Estamos promovendo a produção local e criando um ecossistema de oportunidades que vai da base de fornecedores, da fábrica onde a Frontier é produzida até o ponto de venda, e também contribuindo para o nosso objetivo de promover as exportações. Em setembro de 2021, atingimos a marca de 25.000 unidades da Nissan Frontier exportadas para o Brasil desde o início da produção na Argentina e nossas expectativas para este novo modelo são animadoras”, afirma Gonzalo Ibarzabal, presidente da Nissan Argentina.