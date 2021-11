Imagine ser dono de um veículo 100% elétrico, com emissão zero, tecnologias avançadas, segurança, silencioso, baixo custo de manutenção e mais autonomia. Este é o Novo Nissan Leaf, que já tem mais de 500 mil unidades vendidas em todo o mundo e mais de 300 somente este ano no Brasil. A partir de agora, a segunda geração do Nissan Leaf está disponível em cinco concessionárias da marca na Região Centro-Oeste, localizadas em Goiânia (Saga localizada na Avenida 85), Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Brasília, que foram habilitadas pela montadora japonesa dentro da 2ª fase do Plano de Eletrificação. Para levar para casa é só pagar R$ 290.000,00, mas vale a pena pelo custo-benefício, tecnologia e segurança.

Além de pioneira, a Nissan, com a ampliação da rede de concessionárias, dá mais um passo para alcançar seu objetivo de ser líder em eletrificação no Brasil. A montadora japonesa passa de 7 concessionárias em 5 estados e no Distrito Federal, em 3 regiões do país, para 44 lojas, que estarão distribuídas por 15 estados e o Distrito Federal, em todas as regiões. Para incentivar o conhecimento sobre os carros elétricos e desmistificar receios sobre esse tipo de mobilidade, a montadora também integrou o seu carro elétrico ao Showroom Virtual Nissan, tem parceria com a locadora Movida e aderiu ao projeto vec Itaú.

Para marcar a abertura das concessionárias no Centro-Oeste, a Nissan promoveu encontro com jornalistas em Brasília, com direito a test-drive saindo da capital federal até Pirenópolis e Goiânia. O Leaf é um carro confortável e gostoso de dirigir. A posição de pilotagem é elevada e a enorme área envidraçada confere ótima visibilidade. Seu motor elétrico de 149 cv (110 kW) a 9.750 rpm é alimentado por um conjunto de baterias de 40 kW, localizado debaixo do assoalho, que garante autonomia de até 272 km. O propulsor também é o suficiente para impulsioná-lo aos 100 km/h em 7,9 segundos e levá-lo à velocidade máxima de 144 km/h, segundo a Nissan.

e-Pedal

O modelo também conta com o e-Pedal, que permite o condutor simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro, pois pode utilizar somente o pedal do acelerador para todas essas ações. Quando ativado, o e-Pedal freia o carro automaticamente ao tirarmos o pé do acelerador e ainda regenera a bateria com a energia acumulada na frenagem. Apesar de eficiente, o mecanismo exige algum tempo de adaptação por parte do condutor.

O condutor do Novo Nissan LEAF ainda conta com a possibilidade de escolher entre três modos de condução: ECO, que ajuda a limitar o desempenho do motor e a economizar energia; "B", que usa uma frenagem regenerativa mais potente, para recarregar com mais eficiência a bateria, mas sem comprometer a potência do veículo; e "D", o modo de operação normal com a potência máxima do motor.

Tudo isso com uma economia significativa com recarga/abastecimento. Em um levantamento da Nissan do Brasil com dados médios de mercado para o custo do litro de gasolina e do quilowatt-hora (kWh), a redução de custos de recarga/abastecimento pode chegar a 75% ao se rodar com um Nissan LEAF em comparação com um automóvel de tamanho similar com motor a combustão. A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, enquanto o conjunto de baterias tem garantia de oito anos ou 160 mil km.

Para fazer o carregamento, há um kit com equipamentos de recarga para casa e rua. Este kit tem como principal destaque o carregador residencial homologado pela Nissan e que já vem com a instalação incluída. Os clientes também receberão um cabo de recarga de emergência e um adaptador para plug do tipo 2, que deixam amplas as possibilidades de recarga (o Leaf tem como padrão o chamado Tipo 1, também denominado J-1772).

Segurança

Para assegurar a segurança dos ocupantes, o Leaf é equipado com o Nissan Intelligent Safety Shield. Esse “escudo inteligente de segurança” integra sistemas como: alerta inteligente de mudança de faixa, sistema inteligente de prevenção de mudança de faixa, assistente inteligente de frenagem de emergência, controle inteligente de velocidade, sistema de advertência de ponto cego, visão 360° inteligente com detector de movimento, alerta inteligente de atenção do motorista, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Visual e interior

No visual, destaque para os faróis em formato de bumerangue e a grade frontal V-motion. Já o tom azul claro, presente no fundo da grade frontal e na moldura do para-choque traseiro, lembra que o modelo faz parte da família de veículos elétricos da Nissan.

A cabine do Nissan LEAF foi desenhada com foco no motorista, exibindo um painel frontal em forma de "asa planadora", cujo espaço foi otimizado para aumentar a funcionalidade. O azul que aparece nos pespontos dos bancos, painel e volante de direção segue como uma marca dos veículos elétricos da Nissan. Já a configuração do novo display colorido de 7 polegadas com tela de película fina (TFT) dá destaque às principais funções, como o indicador do Nissan Intelligent Safety Shield, de energia disponível e informações sobre os sistemas de GPS e áudio