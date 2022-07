O Nissan Leaf, o carro 100% elétrico mais vendido do mercado brasileiro no ano passado, estreia a linha 2023 no Brasil nesta segunda-feira (18) com várias novidades, dentre elas o exterior renovado e novos equipamentos. O preço é o mesmo da linha anterior: R$ 293.790. “Um presente mais do que especial no terceiro aniversário do E-Day, o dia da Mobilidade Inteligente”, afirma a montadora, ao anunciar que o modelo começa a ser distribuído esta semana para as 44 concessionárias homologadas para comercializar e realizar serviços de pós-vendas em veículos elétricos da marca.

Uma das principais novidades Nissan Leaf 2023 é o novo sistema de recarga localizado na parte frontal do veículo. Além da ChadeMo, para carga rápida, o Nissan Leaf vem agora com entrada tipo 2, o padrão europeu, de sete pinos, mais comum nos pontos de recarga no Brasil. Outra mudança importante é o freio de estacionamento eletrônico em substituição ao arcaico sistema de pedal. Continua equipado com o motor elétrico de 150 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, fornecidos por uma bateria de íons de litio de 40 kWh. Segundo a marca, o modelo tem autonomia de até 272 km.

Visual e equipamentos

O Nissan Leaf 2023 traz nova grade, com o novo logotipo da marca, que também está na tampa do porta-malas, no centro das rodas e no volante, e para-choque dianteiro redesenhado. Os faróis têm o mesmo formato, mas ganharam máscaras escurecidas em substituição ao antigo acabamento cromado. Mudanças também nos defletores de vento dianteiros e traseiros que, agora, são pintados na cor preta e as rodas de liga leve com aros de 17 polegadas ganharam novo desenho.

O Nissan Leaf também ganhou sistema de áudio Bose, composto por dois tweeters de 1 polegada, dois alto-falantes de 6,5 polegadas de longo alcance nas portas dianteiras, outros dois alto-falantes de longo alcance de 5,25 polegadas nas portas traseiras, um amplificador e um woofer de 4,5 polegadas, ambos na área do porta-malas. Outra novidade é a câmera traseira que mostra as imagens no espelho retrovisor interno, o que garante melhor visibilidade nas manobras.

É equipado com seis airbags, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas e o pacote Nissan Intelligent Safety Shield, que inclui alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa de rolagem, alerta de tráfego cruzado traseiro e sensor de pressão de pneus, entre outros.

Entre os destaques das tecnologias de condução inteligente do Nissan LEAF está o e-Pedal. Esta inovação permite ao motorista simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro, pois pode utilizar somente o pedal do acelerador para todas essas ações – algo revolucionário e que representa uma nova maneira de dirigir.

Traz volante com revestimento sintético e comandos de som, computador de bordo; encosto do banco traseiro bipartido (60/40); porta-luvas com iluminação; luzes diurnas de led (DLR); ar-condicionado automático; multimídia A-IVI com tela colorida sensível ao toque e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, entre muitos outros. O modelo ainda traz novas opções de cores, que se somam ao Branco Diamond com Teto Preto e Preto Premium. Passam também a estar disponíveis: Cinza Shark com Teto Preto e Vermelho Magnético com Teto Preto.